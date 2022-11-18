GÜNDEM
18 Kasım 2022 - 11:25

EYT'den yararlanan kişiler işten çıkmak zorunda olacak mı?

EYT hakkındaki çalışmalar yakından takip ediliyor. Herkesin merak ettiği sorulara yanıt Dünya gazetesinden Celal Özcan’dan geldi. İşte EYT hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

GÜNDEM
18 Kasım 2022 - 11:25
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EYT'den yararlanan kişiler işten çıkmak zorunda olacak mı?


2023 yılında uygulamaya başlanacak olan EYT yasası kapsamında son açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Aralık ayında mecliste yer alması beklenen EYT yasası için geri sayım başladı. Yapılan açıklamalar sonrasında birçok vatandaş EYT çalışmaları hakkındaki konuları yakından takip etmeye başladı.İşte EYT hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

EYT SORULARINA YANIT GELDİ

Dünya gazetesinden Celal Özcan EYT hakkındaki kritik sorulara yanıt verdi. EYT yasasını bekleyen birçok kişinin akıllarında ki sorular yanıt buldu. Celal Özcan EYT hakkındaki sorulara şu yanıtları verdi:

  • EYT kapsamında emeklilik hakkını kazanan kişileri işveren işten çıkmaya zorlayabilir mi?


Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında emekli aylığı kişinin başvurusu üzerine bağlanır. Yani emeklilerin bütün şartları sağlaması durumunda bile kişinin talebi olmadan emekli aylığı bağlanmaz.

İşçi zorla işten çıkarılabilir mi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan ifadeler doğrultusunda işçinin belirsiz bir süre iş sözleşmesini fesheden işveren ve işçinin yetersizliği kapsamında davranışlarından ya da işletmenin ve işin gereklerinden dolayı kaynaklanan geçerli bir nedenin olması gerekiyor düzenlemesi getirildi. İş Kanunu’nun 18 maddesinde geçerli fesih hallerinde emeklilik konusu yer almamaktadır.

Bu madde kapsamında yapılan açıklamalarda yer alan ifadeler şu şekildedir:

"Nitekim, Y9.HD.nin 27.10.2003 Ta., 18257/ 17985 sayılı kararında da “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının fesih tarihinde emekliliğe hak kazandığı sabit olup, uyuşmazlık dışıdır. Belirtmek gerekir ki bu salt emeklilik fesih için geçerli bir neden olamaz. Emekliliğin fesih için geçerli bir neden teşkil edeceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.” denilerek emekliliğin tek başına fesih için geçerli bir neden olamayacağına dikkat çekilmiştir."

İŞE İADE DAVASI NEDİR?

İşçinin emeklilik süresi gelmiş olsa dahi işveren kişiye emeklilik için zorlayamaz. Yani çalışan kişiler bu konuda işten çıkması için zorlanamaz. EYT kapsamında şartları sağlayan işçinin emeklilik için zorlanamayacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Aksi bir durumun yaşanması durumunda ise işçinin işe iade davası açma hakkının olduğu bilinmektedir. Yani işveren tarafından zorla işten çıkarılan işçi işe iade davası açarak tekrardan işbaşı yapabilmektedir.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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