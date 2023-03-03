GÜNDEM
03 Mart 2023 - 18:30

EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! 30 gün detayına dikkat: O tarihe kadar yapılması şart!

Erken emeklilik için bekleyen miyonlarca EYT'li vatandaşın beklediği karar nihayet verildi. TBMM Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesi resmen kabul edildi. EYT'li vatandaşlar artık başvurularını yapabilecek. Çeşitli maddelerin yer aldığı düzenlemede uzmanlar, 30 gün detayına dikkat çekti. İşte EYT'li vatandaşların bilmesi gereken detaylar...

GÜNDEM
03 Mart 2023 - 18:30
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EYT'den yararlanmak isteyenler dikkat! 30 gün detayına dikkat: O tarihe kadar yapılması şart!


Erken emeklilik için bekleyen miyonlarca EYT'li vatandaşın beklediği karar nihayet verildi. TBMM Genel Kurulu'nda EYT düzenlemesi resmen kabul edildi. EYT'li vatandaşlar artık başvurularını yapabilecek. Çeşitli maddelerin yer aldığı düzenlemede uzmanlar, 30 gün detayına dikkat çekti. İşte EYT'li vatandaşların bilmesi gereken detaylar...

EYT DÜZENLEMESİ RESMEN ONAYLANDI

eyt

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa tasarısı olarak TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenleme resmen yasalaştı. İlgili düzenleme ile birlikte emekli olan vatandaşların merak ettiği konular da gündeme geldi. EYT düzenlemesi sonrasında emekli olup, aynı iş yerinde çalışmak isteyen bir kesim dururken, diğer yandan emekli olarak mevcut işinden ayrılıp yeni işe girmek isteyenlerin olduğu bir kesim bulunuyor. İşte bunlarla ilgili maddeler, yine EYT düzenlemesinde yer alıyor.

30 GÜN İÇERİSİNDE AYNI İŞTE ÇALIŞANLAR YÜZDE 5 DESTEK PRİMİ İNDİRİMİ ALACAK



eyt

Resmi Gazete'de yayınlanan EYT düzenlemesine göre, emekli olacak vatandaşların 30 gün içerisinde aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri durumunda yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlanacak.

Öte yandan eğer bu 30 gün sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam eden kişiler için bu indirim uygulamasına dahil olmayacak. Daha öncesinde taslakta 10 gün olan bu süre, AKP ve MHP milletvekilleri tarafından dün akşam 30 gün olarak revize edildi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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