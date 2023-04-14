YAŞAM
14 Nisan 2023 - 22:45

﻿EYT düzenlemesi kapsamı dışında kalan staj ve çıraklık mağdurları DİKKAT! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor! Staj ve çıraklık mağdurları hakkında flaş gelişme!

Meclis'ten geçerek yasalaşan EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı. Staj ve çıraklık mağduru olanlar için ise nasıl bir gelişme gerçekleşti? İşte ayrıntılar...

YAŞAM
14 Nisan 2023 - 22:45
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﻿EYT düzenlemesi kapsamı dışında kalan staj ve çıraklık mağdurları DİKKAT! Seçim öncesi yeni düzenleme geliyor! Staj ve çıraklık mağdurları hakkında flaş gelişme!
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan EYT düzenlemesi, hükümet tarafından "mağduriyeti kökten çözdük" açıklamasıyla karşılandı. Ancak konunun kapsamı hakkında halen tartışmalar devam ediyor ve EYT konusunda mağduriyet yaşayanların yardım çağrıları da artarak sürüyor. Bu durum, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy'un dikkatini çekti ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru sordu.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARI İÇİN DÜZENLEME 



hüseyin avni aksoy

Yasanın 8 Eylül 1999 tarihinden önceki şartları kapsadığı söylenmesine karşın, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından eklenen "kademeli prim sistemi" ile emeklilik için gereken prim günü sayısı yükseltildi.

Staj ve çıraklık mağdurları için Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e soru önergesi vererek, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staja başlama tarihinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak alınması için düzenleme yapılmasını talep etti.

Belirli bir tarihten önce çalışmaya başlamış olanların yararlanabileceği eski yasal düzenlemelerin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından eklenen "kademeli prim sistemi" ile birlikte değiştirildiği bilinmektedir. Bu değişiklik, emeklilik için gereken prim günü sayısının artmasına neden oldu ve staj veya çıraklık döneminde çalışan öğrencilerin mağdur olmasına sebep oldu.

Bu nedenle, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yönelik bir soru önergesi sunarak, aday çıraklar, çıraklar ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staj başlangıç tarihlerinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi için bir düzenleme yapılması talebinde bulundu. Bu sayede, söz konusu öğrencilerin prim günü sayıları artacak ve emeklilik haklarını kazanmaları kolaylaşacaktır.

BAKAN VEDAT BİLGİN'E SORU YÖNELTTİ

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Aksoy, Bakan Vedat Bilgin'e üç soru yöneltti. İşte o sorular: 

1- Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5. Maddesinin(b) bendi ile 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin, uzun vadeli sigorta kollarında hizmet ve sigorta başlangıcı sayılması yönünde bir çalışma yürütülmekte midir?

2- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere borçlanma hakkı tanınması düşünülmekte midir?

3- Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler için staja başlama tarihlerinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi için bir düzenleme yapılması planlanmakta mıdır?

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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