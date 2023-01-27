GÜNDEM
27 Ocak 2023 - 16:21

EYT düzenlemesi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak! AK Parti, teklif detayları için saat verdi..

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, basına yaptığı bir açıklamasında EYT'nin Pazartesi günü Meclis Başkanı'na sunulacağını söylerken teklif ile ilgili tüm detayları da yine Pazartesi günü saat 11.00'de açıklayacağını duyurdu.

GÜNDEM
27 Ocak 2023 - 16:21
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
EYT düzenlemesi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak! AK Parti, teklif detayları için saat verdi..


Milyonlarca vatandaşın aylardır merakla beklediği AYT düzenlemesinde nihayet sona gelindi. Bir an önce Meclis'e sunularak tasalaşmasını bekleyen EYT'lilere müjdeli haberi duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi.

AK Parti yetkililer, teklifi bakanlık yetkilileriyle ayrı ayrı değerlendirirken çoğu milletvekilinin imzasını alan EYT yönetmeliğinde nihai sonuca gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT mutabakatının pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacağını duyurdu.



EYT düzenlemesi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak

"EYT DETAYLARI PAZARTESİ GÜNÜ 11.00'DA AÇIKLANACAK"

Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili olarak basına yaptığı açıklamasında "Pazartesi günü saat 11.00'de EYT yönetmeliğinin neleri kapsadığını ve hangi kapsamları kapsadığını bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyuracağız." diye konuştu.

Teklif Meclis'in Planlama ve Bütçe Komisyonunda hızla tartışılacak. Bu daha sonra Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin Şubat ayında yasal olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ