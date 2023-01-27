Milyonlarca vatandaşın aylardır merakla beklediği AYT düzenlemesinde nihayet sona gelindi. Bir an önce Meclis'e sunularak tasalaşmasını bekleyen EYT'lilere müjdeli haberi duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, düzenlemenin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacağını bildirdi. AK Parti yetkililer, teklifi bakanlık yetkilileriyle ayrı ayrı değerlendirirken çoğu milletvekilinin imzasını alan EYT yönetmeliğinde nihai sonuca gelindi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT mutabakatının pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacağını duyurdu.
GÜNDEM
27 Ocak 2023 - 16:21
EYT düzenlemesi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak! AK Parti, teklif detayları için saat verdi..
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, basına yaptığı bir açıklamasında EYT'nin Pazartesi günü Meclis Başkanı'na sunulacağını söylerken teklif ile ilgili tüm detayları da yine Pazartesi günü saat 11.00'de açıklayacağını duyurdu.
GÜNDEM
27 Ocak 2023 - 16:21