EYT düzenlemesinde primi tam olmayanların emekli olma şansları var mı? Yönetmelikte önemli ayrıntı!

Önce 1,5 milyon kişinin emekli olacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha sonra yaş ve ikramiye şartlarının değişmeyeceğini söyledi. Ocak ayında yasalaşan hükümle, şartları sağlayan vatandaşlar aynı ay içinde başvurmaları halinde ilk maaşlarını Şubat ayında alacak. Peki ya primleri Mart veya Nisan'da bitenler? Maaşı tam olarak ödenmeyenler için emeklilik imkanı var mı? İşte konuya ilişkin detaylar..
"BİR AN ÖNCE BORÇLANMA YAPILMALI"
‘VATANDAŞLAR PRİM GÜNLERİNİ TESPİT EDEBİLİRLER’
Bu kapsamda birey, e-Devlet uygulaması ve TCK uygulaması üzerinden “Ne zaman emekli olacağım” uygulamasına girerek prim ödemediği gün sayısını belirleyebilir, kalan sigorta primlerini ödediği gün sayısını görüntüleyebilirler. Bununla ilişkilendirilen borç türleri ise askerlik borcu, analık borcu, dış hizmet borcu, sözleşmeli öğretmenler gibi çalışanların geçici olarak işsiz kaldığı günlere ait borçtur. Tutuklanan veya hüküm giyen ve suçsuz olduğu sabit olanların hapis cezası, avukatlık borcu ve staj gibi hakları vardır.