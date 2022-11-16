GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 14:21

EYT düzenlemesinde primi tam olmayanların emekli olma şansları var mı? Yönetmelikte önemli ayrıntı!

Aralık ayında Kongre'ye sunulması ve Ocak ayında yasalaşması beklenen EYT yönetmeliği için geri sayım başladı. Bu kapsamda bir çok vatandaşın aklında EYT düzenlemesinde primi olmayanların emeklilik şansının olup olmadığı sorusu var. İşte EYT yönetmeliğinde çok önemli ayrıntı..

GÜNDEM
16 Kasım 2022 - 14:21
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EYT düzenlemesinde primi tam olmayanların emekli olma şansları var mı? Yönetmelikte önemli ayrıntı!


Önce 1,5 milyon kişinin emekli olacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha sonra yaş ve ikramiye şartlarının değişmeyeceğini söyledi. Ocak ayında yasalaşan hükümle, şartları sağlayan vatandaşlar aynı ay içinde başvurmaları halinde ilk maaşlarını Şubat ayında alacak. Peki ya primleri Mart veya Nisan'da bitenler? Maaşı tam olarak ödenmeyenler için emeklilik imkanı var mı? İşte konuya ilişkin detaylar..

"BİR AN ÖNCE BORÇLANMA YAPILMALI"

EYT düzenlemesi

Konuyla ilgili bir açıklama yapan vergi uzmanı Muhammet Bayram, yasal olarak borçlanma hakkının var olduğunu ve bu kredi hakkının hem sigortalılık süresi avansını hem de prim ödeme garantisini verdiğini belirterek "Bununla ilgili çok önemli bir detay var. Krediler asgari ücret üzerinden belirlendiği için yeni yılda bu krediler daha da artacak. Bu nedenle halihazırda borçlanma ihtiyacı olan kişilerin bir an önce bu kredileri açmaları daha verimli olmaktadır." dedi.

‘VATANDAŞLAR PRİM GÜNLERİNİ TESPİT EDEBİLİRLER’



Bu kapsamda birey, e-Devlet uygulaması ve TCK uygulaması üzerinden “Ne zaman emekli olacağım” uygulamasına girerek prim ödemediği gün sayısını belirleyebilir, kalan sigorta primlerini ödediği gün sayısını görüntüleyebilirler.

Bununla ilişkilendirilen borç türleri ise askerlik borcu, analık borcu, dış hizmet borcu, sözleşmeli öğretmenler gibi çalışanların geçici olarak işsiz kaldığı günlere ait borçtur. Tutuklanan veya hüküm giyen ve suçsuz olduğu sabit olanların hapis cezası, avukatlık borcu ve staj gibi hakları vardır.

EYT düzenlemesi

‘VATANDAŞLARA BORÇLANMA HAKKI VERİLECEK’

Örneğin vatandaşlarımız vadelerinde eksikse, 5.000 prim gün ile emekli olabilecek vatandaşlarımızın 4.500, 4.600 gibi prim borçları eksikse sanırım kendilerine kredi hakkı verilecek. Bununla devlet kar edecek ve vatandaşlarımız emekli olacak. 'Hazine' daha fazla gelir elde edecek ve insanlar emekli olacak. Buna bir de kanuna bir şey eklenmeli ki Hazine'nin daha çok geliri ve emekli vatandaşı olsun. Vatandaşın eksik ödeme günlerini tamamlayacak kredisi yoksa EYT eksik kalacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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