EYT emeklileri sevinçten havaya uçacak! O banka 10.000 TL promosyon verecek: Duyan kapısında kuyruk olacak!













Denizbank'ın EYT'lilere yönelik kampanyası, emekli maaşını ilk defa bankaya taşıyacak olanlara 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacağını içeriyor. Kampanya kapsamında müşterilerin bankaya taşıdığı maaşı en az 3 yıl boyunca bankada tutmaları gerekiyor. Promosyon ödemesi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlenmiş olup, promosyon tutarı ilk maaşın bankaya yatmasından itibaren 2 iş günü içinde müşterinin hesabına aktarılacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, mobil bankacılık uygulaması veya e-devlet üzerinden maaşlarını bankaya taşıyarak başvuruda bulunabilecekler.Kampanya dönemi ve kuralları tek taraflı olarak değiştirilebileceği gibi, kampanyadan önce bankada emekli maaşı alan müşterilerin de kampanyadan yararlanabileceği belirtilmiştir. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilere de promosyon ödemesi yapılacak olup, velayeti altında bulunmayanlara ödeme yapılacakken, velayeti altında bulunanların ise kendi maaş tutarları ile anne veya babalarının maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak velilerine ödeme yapılacak.