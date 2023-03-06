EYT gemisi kaçtıysa üzülmeyin! 1800, 2000, 3600 günle emeklilik yolu bu şartla açıldı!

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YIPRANMA PAYI SAYESİNDE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

8 Eylül 1999 öncesine kadar olan dönemde sigortalı olan kişilere erken emeklilik hakkı için alternatifler sunulmaktadır. Erken emeklilik için yaş ve prim şartlarını tamamlayanlar, belgelerini teslim ederek başvurularını yapabilirler. Belgeleri teslim edilen kişilerin emekli maaşları kısa sürede bağlanmaktadır. Bu imkânlardan faydalanmak isteyenler, haberimizde yer alan detayları dikkatle takip edebilirler.Yıpranma payı, ağır koşullar altında çalışan işçilerin erken emeklilik için bazı meslek gruplarına özel olarak ödenen primdir. Bu pay, çalışanların emeklilik için olumlu şartları sağlamasına yardımcı olabilir. Yıpranma payı detayları için takipte kalmak önemlidir. Çünkü yıpranma payı, çalışanın hizmet süresine göre doğru orantılı şekilde yapılan zamlar içerir.Erken emeklilik için faydalanılabilecek imkanlardan biri de kişinin çalıştığı işte yıpranma payının olup olmadığıdır. Yıpranma payı, birçok meslek grubunda çalışan kişilerin erken yaşta emeklilikten faydalanmalarını kolaylaştırmaktadır. Yaş indirimi yapılan kişilerin çalıştıkları ağır meslekler ve meslek gruplarına göre yıllık primlerine 60 ve 90 gün eklemeler yapılarak, bu primler sayesinde erken emekli olma şartlarına sahip olunabilmektedir. Yıpranma payından faydalanabilen meslek grupları arasında, asit imalatı yapan fabrikalar, cezaevleri, basın ve gazetecilik sektörü, cıva maddesi üretimi, demir çelik fabrikaları, emniyet, polis, MİT gibi kurumlar yer almaktadır. Bu meslek gruplarına dahil olanlar, 90 günlük prim imkanından yararlanabilirler. Ayrıca, diş hekimleri, doktorlar, eczacılar, hemşireler, itfaiyeciler, ihtiyat pilotları ve termik santrallerinde çalışan personeller gibi meslek grupları da yıllık 60 günlük prim imkanından faydalanabilirler. Eğer siz de bu meslek gruplarından birine dahilseniz, yıpranma payı ile erken yaşta emeklilik şartlarına sahip olmak için başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.