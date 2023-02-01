EYT hakkınız yanabilir! 10 gün kriterine dikkat

Meclis'e sunulan EYT
düzenlemesine ilişkin taslak metinde, emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere yönelik önemli bir madde olan 10 gün detayı ve 5 puan destek primi detayına dikkat!
EYT TEKLİFİNİN MECLİS'E SUNULMASIYLA BİRLİKTE AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Meclis'e sunulan EYT düzenlemesi taslağı, Türkiye'deki 5 milyon çalışanı kapsamaktadır ve yakından takip ediliyor. Taslağın içinde yer alan öne çıkan maddelerden biri, emekli olanların aynı iş yerinde veya başka bir iş yerinde çalışma imkanı sunan 10 gün detayıdır.
İŞ YERİNDE DEVAM EDENE YÜZDE 5 ORANINDA SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ İNDİRİMİ HÜKMEDİLDİ
Emekli işçilerden 10 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayanlar, bu özel hükümde belirtildiği üzere sosyal güvenlik destek primlerinde %5 indirimden yararlanacaklardır. 10 günlük sürenin aşılması halinde indirim uygulanmayacaktır. Aynı işyerinde çalışmaya başlayıp daha sonra başka bir işyerine geçen emekli işçiler bu indirimden tekrar yararlanamayacaklardır. Amaç, işverenlerin EYT düzenlemesi nedeniyle deneyimli çalışanlarını kaybetmelerinin önüne geçmek. Sosyal güvenlik destek primlerindeki %5'lik indirimden yararlanmak isteyen emekli işçilerin 10 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlaması gerekiyor. Taslak metin üzerindeki çalışmalar devam ederken, şu an mecliste görüşme aşamasında olan EYT düzenlemesinin tüm detayları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 5 milyon çalışanı kapsayan ve 10 günlük süre ile 5 puanlık destek primine ilişkin detayları içeren EYT düzenlemesine ilişkin tüm soruların yanıtının Meclis'ten gelmesi bekleniyor.