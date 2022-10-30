GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 13:23

EYT için 9000 gün prim mi isteniyor? Kimler EYTli olacak? EYT hakkındaki detaylar açıklandı

EYT hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi yıl sonunda yürürlükte yer alacak. EYTliler için hangi şartlar geçerli olacağı merak ediliyor. İşte EYT hakkında merak edilen tüm detaylar…

GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 13:23
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EYT için 9000 gün prim mi isteniyor? Kimler EYTli olacak? EYT hakkındaki detaylar açıklandı


EYT çalışmaları devam ederken vatandaşlardan 9000 gün prim isteneceği iddiaları ortaya atıldı. Uzun süredir gündemde yer alan EYT tartışmaları devam ederken düzenlemenin tamamlanacağı tarih belli oldu. Posta gazetesinden Ekrem Sarısu EYT ile ilgili soruların yanıtını verdi. İşte EYT hakkında merak edilen tüm detaylar…

EYT HAKKINDAKİ SORULARI YANITLADI

Posta gazetesinden Ekrem Sarısu EYT hakkında akıllarda yer alan tüm soruları yanıtları. EYT hakkında merak edilen soru ve yanıtları şu şekildedir:

  • Prim gün sayısı kafama takıldı. EYT için 9000 gün prim aranacağı yani 9000 gün primi olanların yararlanacağı söyleniyor. Bu söylenti doğru mu acaba?


EYT hakkında henüz hiçbir şey belli değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında dolaşan iddiaların doğru olmadığını söylerken masada tek formül üzerinde durulduğu belirtildi. Yasa tasarısı Aralık 2022 de Meclis’te yer alacak.

EYT detayları Aralık 2022 de belli olacak. SSKlılar için 9000 gün prim aranması“Emeklilikte Prime Takılanlar” (EPT) grubunu ortaya çıkarır. Yani ortaya yeni mağdurlar çıkar. Sigortalı çalışanlar için 9000 gün prim araması düzenlemede yer almaz.

  • 1971'de doğdum. İlk sigorta giriş tarihim 13 Aralık 1996'da başladı. Toplam 7095 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile emekli olabilir miyim?
Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık, 5825 gün prim ödemesi ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemesi yapmasanız bile 56 yaşında emekli olabilirsiniz. EYT yasa tasarısı Aralık 2022’de Meclis’te yer alacak. EYT hakkındaki detaylar Aralık ayında belli olacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan kişilerin sigortalılık süresi ve prim şartını sağlayıp sağlamadığı aranacak. Çıkacak yasadan yararlanabilirsiniz.

EYT son durum

  • 1992 yılından çıraklık okulunda kaydım var. Çalıştığım firma belli. Fakat yatan ilk prim 1998 görünüyor. Bunu öne çekebilme imkanım var mı?
Çıraklık sigortası kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına prim ödemesi emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. 1998 yılında yapılan ilk prim ödemenizi sigorta başlangıç tarihi olarak sayamazsınız. Çıraklık sigortasını emekliliğe esas sigorta başlangıç tarihi sayılması için toplum tarafından yoğun talep devam ediyor.Önümüzdeki sene yapılacak olan seçimlerinde bu talepleri karşılıksız bırakmayacağı düşünülüyor. Yasanın çıkması durumunda daha kapsamlı açıklamalar yaparız.

  • 2021’de vefat eden eşimden dolayı Bağkur’dan dul aylığı almaktayım. SSK emeklisi babam 2006’da, babamdan aylık alan annem de 2009’da vefat etti. Babamdan da aylık alabilir miyim? Sorduğum kişilerden kimi alırsın, kimi alamazsın diyor. Hangisi doğru acaba?
Şimdiye kadar babanızdan aylık bağlatmamamışsanız eğer babanızdan yetim aylığı, eşinizden dul aylığı alamazsınız. Daha önce babanızdan ölüm aylığı bağlatmışsanız ve daha sonra evlilik ve sigortalılık nedeniyle kesintiye uğramışsa babanızdan yetim aylığı eşinizden de dul aylığı alınabilir.

  • SSK’dan emekli olmak için, 18 yaş öncesi prim günleri emekliliğe sayılıyor. Fakat 18 yaşından önceki çalışma hayatı yıl olarak emekliliğe yani emeklilik şartı olan 25 yıl çalışma süresine sayılıyor mu? 6 Haziran 1980 doğumluyum. SSK’lı işe giriş tarihim 9 Haziran 1997 olup toplam 7925 gün prim ödemem var.
Emeklilik kapsamında 25 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ödeme ve 57 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğu için bundan sonra prim ödemesi yapmasanız da 57 yaşında emekli olabilirsiniz. Sigorta başlangıç tarihiniz itibariyle emekli olma şartları 18 yaşından önce sigorta başlangıç tarihine göre belirlenmektedir. 18 yaşından önce ödenen primler emekliliğe dahil ediliyor. Yani toplam prim gün sayınıza etkisi vardır.

Fakat emekli olurken 25 yıllık sigorta süresi kapsamında sigorta başlangıç tarihi olarak 18 yaşını doldurduğunuz tarih dikkate alınmaktadır. 18 yaşından önce yapılan sigorta süreleri 25 yıllık sigorta süresi kapsamında yer almıyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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