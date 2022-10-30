EYT için 9000 gün prim mi isteniyor? Kimler EYTli olacak? EYT hakkındaki detaylar açıklandı

EYT çalışmaları devam ederken vatandaşlardan 9000 gün prim isteneceği iddiaları ortaya atıldı. Uzun süredir gündemde yer alan EYT tartışmaları devam ederken düzenlemenin tamamlanacağı tarih belli oldu. Posta gazetesinden Ekrem Sarısu EYT ile ilgili soruların yanıtını verdi. İşte EYT hakkında merak edilen tüm detaylar…
EYT HAKKINDAKİ SORULARI YANITLADIPosta gazetesinden Ekrem Sarısu EYT hakkında akıllarda yer alan tüm soruları yanıtları. EYT hakkında merak edilen soru ve yanıtları şu şekildedir:
- Prim gün sayısı kafama takıldı. EYT için 9000 gün prim aranacağı yani 9000 gün primi olanların yararlanacağı söyleniyor. Bu söylenti doğru mu acaba?
EYT hakkında henüz hiçbir şey belli değildir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT hakkında dolaşan iddiaların doğru olmadığını söylerken masada tek formül üzerinde durulduğu belirtildi. Yasa tasarısı Aralık 2022 de Meclis’te yer alacak. EYT detayları Aralık 2022 de belli olacak. SSKlılar için 9000 gün prim aranması“Emeklilikte Prime Takılanlar” (EPT) grubunu ortaya çıkarır. Yani ortaya yeni mağdurlar çıkar. Sigortalı çalışanlar için 9000 gün prim araması düzenlemede yer almaz.
- 1971'de doğdum. İlk sigorta giriş tarihim 13 Aralık 1996'da başladı. Toplam 7095 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ile emekli olabilir miyim?
- 1992 yılından çıraklık okulunda kaydım var. Çalıştığım firma belli. Fakat yatan ilk prim 1998 görünüyor. Bunu öne çekebilme imkanım var mı?
- 2021’de vefat eden eşimden dolayı Bağkur’dan dul aylığı almaktayım. SSK emeklisi babam 2006’da, babamdan aylık alan annem de 2009’da vefat etti. Babamdan da aylık alabilir miyim? Sorduğum kişilerden kimi alırsın, kimi alamazsın diyor. Hangisi doğru acaba?
- SSK’dan emekli olmak için, 18 yaş öncesi prim günleri emekliliğe sayılıyor. Fakat 18 yaşından önceki çalışma hayatı yıl olarak emekliliğe yani emeklilik şartı olan 25 yıl çalışma süresine sayılıyor mu? 6 Haziran 1980 doğumluyum. SSK’lı işe giriş tarihim 9 Haziran 1997 olup toplam 7925 gün prim ödemem var.