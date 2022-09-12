EYT için düğmeye basıldı, çalışmalar hızlandı! O tarihten itibaren başlıyor! Emeklilik işlemleri HİTAP'dan yapılacak







Hizmet Takip Programı ne oluyor?







HİTAP'ın avantajları neler?

SGK ve BAĞ-KUR emeklilerine HİTAP gelecek mi?

Tüm çalışanların merakla beklediği EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Hükümet tarafından alınan yeni kararla birlikte 15 Kasım itibari ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin emekli olmaları için gereken başvuru onayları ile tüm bilgi ve belgeleri yalnızca Hizmet Takip Programı'nda SGK'ya aktarılacak.HİTAP, kamuda çalışanların emeklilik ve çalışma sürelerinin takibinin yapıldığı bir sistemdir. Yayımlanan yeni genelgeyle birlikte 15 Kasım tarihi itibari ile Hizmet Takip Sistemi'nden emeklilik işlemlerinin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanı imzasının yer aldığı bir genelgeyle yayınlandı.Yapılan yenilikle birlikte kamu kurumlarında hizmet verenler tüm bilgi ve belgelerini posta ile göndermeden, HİTAP aracılığıyla gerekli yerlere iletebilecek. Böylelikle yapılan işlemlerdeki hatalar da en aza indirilmiş olacak. Yaşanan gelişmenin EYT konusunda ön hazırlık olduğunu söylemek de mümkün. Çünkü tüm çalışanların EYT ile emekli olması durumu söz konusu.Bilgi, belge ve dökümanları posta yolunun dışında elektronik ortamda gönderilmesini sağlayacak Hizmet Takip Programı'yla emeklilik işlemleri seri olarak tamamlanacak. Şayet EYT kanunu çıkarsa emekli olmak isteyen vatandaşlar işlemleri için SGK'ya başvuracak ve bir kargaşa yaşanacak. HİTAP ile bu kargaşanın önlenmesi ve işlemlerin daha seri yapılması amaçlanıyor. Şimdilik yalnızca devlet memurları için getirilen HİTAP'ın EYT ile emeklilik kapsamındaki çalışanlara da getirilmesi bekleniyor.SGK ile BAĞ-KUR çalışanı olan vatandaşlara da HİTAP'a benzer program uygulanması şart. Yayımlanan genelgede iki ay içinde kamu kurumları yeni uygulamaya hazır olmalı şeklinde bir detay yer alıyor. EYT'deki son gelişmeler nelerdir? EYT'de yaşanan yeni gelişmelere dair açıklama yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "1990'lı senelerde EYT seçim vaadi şeklinde gündeme gelmişti. Erken yaşta emeklilik olsa da SGK'ya yük bindi. Söz konusu çalışmanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi üç ayrı kurumla beş ayrı emeklilik sisteminin olmasıdır. Bu tek potada eritilmelidir. Bakan, Türk modelini oluşturacağız dedi. Bu da çalışma grubunda bir formülün olduğu anlamına geliyor. Yıl sonunda tek formüle göre konuşabileceğiz. 8 Eylül 1999'dan önce 5.000 prim günü olan çalışanların yaş sorunu olmadan emekliye ayrılması talep ediliyor. Fakat bu maliyet ve fiziki şartlar göz önüne alındığında mümkün değil gibi görünüyor. Şuan emekliye ayrılmak için 1998'de işe başlamış olmaları gerekiyor. Yıl sonundan itibaren bu konu Meclis'te yerini alacak gibi duruyor." ifadelerini kullandı.