GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 04:29

EYT için herkes haber bekliyordu! Milyonları ilgilendiren EYT'de sıcak gelişme! İşte yeni Türkiye Modeli ve uygulanacağı tarih

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için yeni tarifler aranmaya devam ediyor. Hükümetten yapılan açıklamada, EYT'nin “Türkiye modeli”ne odaklandığını duyurdu. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

GÜNDEM
12 Eylül 2022 - 04:29
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EYT için herkes haber bekliyordu! Milyonları ilgilendiren EYT'de sıcak gelişme! İşte yeni Türkiye Modeli ve uygulanacağı tarih


Prim oranını karşılayan ve emeklilik talebinde bulunan SSK ve Bağ-Kur vatandaşı EYT yasasına dikkat kesildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önceki konuşmasında EYT'nin "Türk modeli" üzerinde çalıştığını ve sorunların çözüleceğini söyledi.

Bakan Bilgin, EYT'deki sorunların çözüldüğünü belirterek, " Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin" dedi.



Bakan Bilgin, EYT çalışmaları tamamlanmak üzereyken Aralık ayına dikkat çekti

Tabloda Tek Formül Bulunuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de son durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hollandalı ve Alman modellerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bilgin, masada sadece bir EYT formülü olduğunun belirtti.

EYT İçin Tek Formül Nedir?

2008 yılından sonra sigortalı olanlar için erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık ve 7.200 gün prim hizmet yılıdır. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için yaş şartının kaldırılması için bir formül getirilseydi, erkekler 9 bin, kadınlar 7 bin 200 günü doldurdukları takdirde yaşını beklemeden emekli olabileceklerdi.

EYT Tarihi Belli Mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak işe başlayan çalışanlar EYT çalışanı olarak kabul edilir.

EYT Yönetmeliği, herhangi bir sorun çıkmaması halinde Aralık veya Ocak aylarında TBMM Genel Kurulu'na sunulacaktır.

EYT'de yeni formül

Binlerce vatandaş sigortalılık sürelerini sonlandırdı ve emeklilikte prim ödedi ve yaş şartının kalkmasını bekliyor. Yaş şartının kaldırılmasıyla 5400 gün primli Bağ-Kur üyeleri ve 3600 gün primli SSK'lı üyeler 50 yaşında emekli olabilecekler.

Kesintili Emeklilik Modeli Uygulanacak Mı?

 Bazı Avrupa ülkelerinde, emeklilik yaşında kalan süre için ücretlerden kesinti yapılan “aralıklı emeklilik” modeli benimsenmiştir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hollanda ve Alman modellerinin geçerli olmayacağını açıkladı.

EYT Nedir?

Emeklilikte Yaşlı olarak da bilinen EYT, sigortalıların emekli olabilmesi için sosyal güvenliğin gerektirdiği yaşı hedefliyor.

Bu kapsamda, prim ödeme ve teminat sürelerini dolduran ve 1999 yasasındaki yaş şartını sağlamayan vatandaşlar emekli olamazlar.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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