EYT için primi eksik olanlara müjde! Bunu yapanlar ilk maaşı o tarihte alacak

Milyonlarca EYT'li emeklilik için prim hesabı yapılıyor ve eksik primi olanların borçlanma, ihya ya da isteğe bağlı sigorta primi ödemesi ile emekli olabilmesi sağlanıyor.
BORÇLANMA VE EMEKLİLİK: EYT HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR
Milyonlarca emekli adayı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik için gerekli primleri hesaplamaya başladı. Eksik primi olanlar, kredi
çekme veya ihya seçeneğiyle bu borçlarını tamamlayabiliyorlar. Bunun dışında, sigortalılar 1260 günü geçmeme koşuluyla isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek ya da fiilen bir işte çalışarak emekli olma hakkına sahip olabilir.
EYT'LİLERİN BİR ÇOK SORUSU VAR! İŞTE O SORULARA CEVAPLAR
Bu konuda mevcut olan bazı merak edilen sorulara cevap vermek gerekiyor. Örneğin, hem SSK hem de Bağ-Kur'lu olanların borçlanan primleri hangi statüye ekleniyor? Askerlik, doğum gibi hizmet borçlanması, bu primler hangi sigorta koluna ekleniyor? Günümüzde, SSK'lı olanların askerlik borçlanması bu sigorta kolu günlerine sayılırken, askerliğin yapıldığı dönemdeki prim gününe de ekleniyor. Aynı dönemde askerlik borçlanmasının son 7 yıl hesabına dahil edilmesi için de, askerliğin aynı dönemde yapılmış olması gerekiyor.