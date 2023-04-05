EYT ile emekli olanların ilk maaşları hesaplarına yattı!

Emeklilik Yaşı (EYT) Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyondan fazla kişi emekli olma yolunda. Bu bağlamda birçok EYT üyesi emeklilik başvurusunda bulunmuştur. Çok sayıda emeklilik başvurusu Mart ayı içinde gerçekleştirildi.
MAAŞ ÖNCESİ FARK ÖDEMESİ YAPILDI
SORGULAMALAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR
Ödemeler belirli bir hesaba yatırılmaz. Emekliler kimlik numaraları ile başvurarak bu parayı alabilirler. e-Devlet'te "Diğer Emeklilik İşlemleri" bölümünden "Emeklilik Tarihi" sorgulaması yaparak ödeme yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.