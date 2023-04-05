GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 20:17

EYT ile emekli olanların ilk maaşları hesaplarına yattı!

Geçtiğimiz ay binlerce kişinin gözü kulağı EYT'den emeklilik başvurusu yapan ve bordro doğrulama sürecini tamamlayanlara ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağına çevrildi. Aylık emekli maaşları hesaplara yatırıldı ve 250.000'den fazla fark ödemeden önce ödendi.

GÜNDEM
05 Nisan 2023 - 20:17
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EYT ile emekli olanların ilk maaşları hesaplarına yattı!


Emeklilik Yaşı (EYT) Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2 milyondan fazla kişi emekli olma yolunda. Bu bağlamda birçok EYT üyesi emeklilik başvurusunda bulunmuştur. Çok sayıda emeklilik başvurusu Mart ayı içinde gerçekleştirildi.

MAAŞ ÖNCESİ FARK ÖDEMESİ YAPILDI

EYT ile emekli olanların ilk maaşları hesaplarına yattı!

Biriken tutarlar, maaş düzenleme işlemini tamamlayanlara ödenmeye başlandı. Yasaya göre Mart ayında başvuranlar fiilen 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılacak. EYT kapsamı içinde SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan'dan 17 Nisan'a kadar, Bağ-Kur'dan emekli olanlar ise 25 Nisan'a kadar birikmiş farkı alacaklar.

SORGULAMALAR E-DEVLET'TEN YAPILIYOR



Ödemeler belirli bir hesaba yatırılmaz. Emekliler kimlik numaraları ile başvurarak bu parayı alabilirler. e-Devlet'te "Diğer Emeklilik İşlemleri" bölümünden "Emeklilik Tarihi" sorgulaması yaparak ödeme yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

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