EYT ile emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır, ne kadar olacak?

Milyonları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa hazırlanmakta. Son dönemde en çok merak edilen bir konu da EYT ile ilgili çalışmaların olmasıydı. EYT düzenlemesi Cumhurbaşkanı onayı aldıktan sonra Meclise sunulacak ve Ocak ayında da yasalaşması beklenilmektedir. Milyonlarca vatandaş EYT ile ilgili son dakika
bilgileri merak etmektedir.
EYT'DEN EMEKLİ OLANLARIN AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?
SGK aylık hesaplamaları internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Uzun süredir aktif olarak SGK'da çalışan vatandaşlar aylık hesaplama talebinde bulunabilirler. Önceki SGK emekli maaşı hesaplama prosedürü o kadar kolay değildi ve öğrenmesi uzun zaman aldı. Günümüzde gelişen teknoloji ile artık SGK'nın maaş hesaplama sürecini tek tuşla öğrenebiliyorlar. SGK Emeklilik Sorgulama: ''uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/' linkinden SGK sitesine girerek, T.C kimlik numarası. Baba Adı, SSK Sicil Numarası, Nüfus, İl ve Doğum Tarihi gibi sizden istenilen yerleri eksiksiz tamamlayarak sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Emekli aylığınızı hesaplayabilirsiniz.
EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA ROBOTU
Aktif bir çalışma hayatına veda eden ya da veda etmeye çalışan vatandaşlar hangi gruptan olduklarını ve emekli maaşlarında ne kadar alacaklarını hesaplamak istiyor. Emekli maaşı olarak ne kadar lira alırım? Bunu hesaplamak için emeklilik koşullarını sağlamanız gerekir. Bu koşul, emeklilik fonu hesaplama yöntemi için de geçerlidir. 4/A Hizmet dökümü olarak bilinen sistem, eski sistemde SSK'ya prim ödeyenleri kapsıyordu. İşyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsar. Bu grup daha sonra 5510 sayılı yeni kanunla SGK kapsamına alınan 4/A grubudur. SGK'nın kapsadığı gruplar 4A olarak adlandırılır. 4A emekli maaşı hesaplaması için e-devlet şifresi alınması gerekmektedir. 2 TL'ye e-devlet şifresi almak için PTT'ye gidebilirsiniz. E-devlet sistemine internet üzerinden giriş yapabilirsiniz. Ardından arama çubuğuna sosyal güvenlik kurumu 4A emeklilik sicilini yazdığınız yere tıklayın ve emekli maaşının ne kadar olduğunu öğrenebilirsiniz.
SGK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA
Emekli maaşımın ne kadar olduğunu öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşlarının sağladığı emeklilik hesaplama robotu, emeklilik bilgi limitini gösteriyor. 2020'de SGK emeklilik sorgulamaları için adım adım talimatlar: -uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ linkine girin. -SSK Sicil Numaranızı giriniz. -Baba adınızı yazınız. -Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili yazınız. -Doğum tarihinizi yazınız. Daha sonra 'sorgula' butonuna tıklayın. Prim gün sayınız 3600 günden az ise emekli maaşı gösterilmemektedir.
SGK EMEKLİ NE ZAMAN OLUNUR?
SGK'nın sizlere sağlamış olduğu bir hizmette 'Ne zaman emekli olurum?) robotudur. Bu robot sayesinde emeklilikle ilgili aklınıza takılan sorulara cevap arayabilirsiniz. Bunun için; -Cinsiyet -Doğum Tarihi -Hizmete başlama tarihi -Malüliyet var mı? Erken yaşlanma var mı? Bölümlerine Evet ya da Hayır olarak tıklayın. -SSK Prim ödeme gününüz -Diğer sandıklara ait gün sayısı -Askerlik/Sanatçı gün sayısı -Fiili gün sayısı -Yurtdışı gün sayısı -3600 günü tamamlandığı tarih doldurarak GÖNDER kısmına tıklayın.
EYT EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayında meclise gelmesi ve Ocak ayında yasalaşması beklenen EYT yönetmeliğinde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaş ve prim koşullarında değişiklik olmazsa ilk 1,5 milyon kişinin emekli olacağını söyledi. Kuralın Ocak ayında yasalaşmasıyla, uygun vatandaşlar aynı ay başvururlarsa ilk maaş çeklerini Şubat ayında alacaklar.