GÜNDEM
29 Mart 2023 - 22:56

EYT işlem sürecinde SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti!

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) çalışanların emeklilik sürecini hızlandırmak adına SGK çalışanlarına üç ay fazla mesai verilmesine karar verildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, SGK çalışanlarına ek mesai ücreti ödeneceğini söyledi. AK Parti'nin grup başkanvekili Mustafa Elitaş da konuyla ilgilif bir açıklama yaptı.

GÜNDEM
29 Mart 2023 - 22:56
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EYT işlem sürecinde SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti!


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında ulusal emeklilik sürecini hızlandırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bir karar kamuoyuna duyuruldu. Yapılan duyuruda, emeklilik işlemlerinin hızlandırılması adına SGK çalışanlarına 3 ay gibi bir süre fazla mesai ücreti ödeneceği bildirildi.

YÜZDE 88 ORANINDA ARTIŞ

Fazla mesai ücreti ile birlikte saatine 27 lira alan SGK çalışanı, yüzde 88 artış ile beraber 51 lira almış olacak.



EYT işlem sürecinde SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti!

Bakan Vedat Bilgin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumsal statü anlayışıyla işçileri korumaya devam etmektedir. EYT işlemlerini hızlandırmak için canla başla çalışan SGK personellerimiz azla mesai alacaklardır." dedi.

MUSTAFA ELİTAŞ'TAN FAZLA MESAİ AÇIKLAMASI

AK Parti'nin grup başkanvekili Mustafa Elitaş da gazetecilerle bir görüşme gerçekleştirdi. Meclis'te yapılan görüşmede Elitaş, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalar yaptı.

EYT işlemlerini hızlandırmak için SGK çalışanlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldığını anlatan Elitaş, "EYT vatandaşlarının emeklilik sürecini hızlandırmak adına SGK çalışanları için azla mesai ücreti ödenecek" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen önergeler hakkında konuşan Mustafa Elitaş, Vatan-ı Hizmet Nişanı'ndan İstiklal Nişanı alanlara fahri aylık verilmesine yönelik kanunda değişiklik yapan kanun tasarısına kararname ekleneceğini açıkladı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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