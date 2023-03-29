EYT işlem sürecinde SGK çalışanlarına 3 ay fazla mesai ücreti!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında ulusal emeklilik sürecini hızlandırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından alınan bir karar kamuoyuna duyuruldu. Yapılan duyuruda, emeklilik işlemlerinin hızlandırılması adına SGK çalışanlarına 3 ay gibi bir süre fazla mesai ücreti ödeneceği bildirildi.
YÜZDE 88 ORANINDA ARTIŞFazla mesai ücreti ile birlikte saatine 27 lira alan SGK çalışanı, yüzde 88 artış ile beraber 51 lira almış olacak.
Bakan Vedat Bilgin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti, toplumsal statü anlayışıyla işçileri korumaya devam etmektedir. EYT işlemlerini hızlandırmak için canla başla çalışan SGK personellerimiz azla mesai alacaklardır." dedi.