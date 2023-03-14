EYT'li çalışan emeklilere müjde! Yeni maaşlarınız belli oldu: Asgari ücretten...

Emeklilik başvurusu yapan ancak emekli olduktan sonra da çalışmak isteyen vatandaşlar için süreç yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki emeklilik sonrası çalışacak vatandaşların maaşları nasıl hesaplanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT EMEKLİLERİNİN SON DURUMLARI
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca vatandaş emeklilik başvurularını yapmaya başladı. EYT
yasası ile emekli olmak isteyen ancak sonrasında da çalışmak isteyen vatandaşlar için maaşlar da netleşiyor. Emekli olan ancak çalışmaya devam edecek vatandaşların maaşlarından sigorta primi işçi payı düşeceği için daha yüksek maaş alacaklar. Bu sebeple maaşları 638 TL artmış olacak. Bu durumda 8 bin 500 TL olan maaş emekli olup çalışan vatandaşlar için 9 bin 145 TL olarak ödenecek. Sigortalı olarak çalışan işçi vatandaşların maaşlarından yüzde 15 prim ödemesi kesiliyor ve yüzde 1 kısmı da işsizlik sigortası primine gidiyor. emekli olan işçi vatandaştan ise yüzde 7.5 sosyal güvenlik destek primim kesintisi yapılıyor ancak işsizlik sigortası primi kesilmiyor. Asgari ücretli olarak çalışan bir işçi 1.501.2 TL prim sonrasında maaşı 8.506.8 TL olarak ödeniyor. Emekli olan ancak çalışmaya devam edecek vatandaşın maaşından yalnızca 750.6 TL prim kesintisi olacak ve maaşı 9.144.81 TL'ye yükselmiş olacak. Yani emekli olsa da çalışmaya devam eden vatandaşların maaşları 638 TL artmış olacak. Bu durum iş verene yansımayacak. Asgari ücretten daha az maaşla işçi çalıştırmak yasak olduğu için işçi maaşı 10.008 TL altına inemeyecek ve iş veren SGK'ya düşük prim aktarımı yaparak ödeyeceği maaş miktarı yükselecek.
EYT MAAŞLARI NİSAN AYINDA YATACAK
EYT yasasıyla birlikte emekli olma hakkı kazanan ve Mart ayı içinde başvuru yapan vatandaşlar Nisan 17 ve Nisan 26 tarihleri arasında emekli sicil numaralarının son hanelerine göre maşalarını alacaklar. Bağ Kurlu vatandaşlar ise ilk maaşlarını 25 Nisan ve 28 Nisan tarihleri arasında alacaklar. SGK, 23 Mayıs 2002 tarihinden itibaren 3 seneden daha az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu işçilerin mağdur edildiği iddialarını da yalanlayarak EYT yasasının işçileri de kapsadığını belirtti. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 700 bin vatandaş emeklilik başvurusu yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre Mart ayının hangi günü olduğu fark etmeksizin vatandaşın emeklilik hak tarihinin 1 Nisan olduğunu belirtti. Aynı zamanda SGK
tarafından verilen oranlara bağlı olarak EYT ile birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olması bekleniyor. EYT yasasının yürürlüğe girmesinden sonra ilk dört gün 700 bin vatandaş emeklilik başvurusu yaptı ama vatandaşın panik olmasına gerek olmadığı ve daha vakit olduğu da belirtildi. SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaş için de başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden de başvurularını tamamlayabileceği ve hem SGK iş yükünün azalacağı hem de vakitten tasarruf edileceği de belirtildi. Emeklilik başvurusu alınan vatandaşların telefonlarına kısa mesaj yoluyla bildirim gönderiliyor ve bu da başvurularının onaylandığını gösteriyor. Aynı zamanda e-Devlet sistemine giriş yaparak da başvuru sorgulaması yapılıyor. Yani vatandaşın SGK şubelerine giderek kağıt almasına gereken bir durum kalmıyor.