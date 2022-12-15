EYT'li çalışanın 5 puan formülü netleşti! Bakan Bilgin'den prim gününe formül detayları..







EYT İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİLDİRİSİ







EYT'Lİ ÇALIŞANLARIN 5 PUAN FORMÜLÜ NETLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilik yaşı (EYT) ve sözleşmelilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kamuda 3 yılını dolduran sözleşmeli personellerin aday memurluğa geçiş yapmalarını sağlayacak olan düzenlemenin geleceğini söyledi. Erdoğan, ayrıca emeklilikte yılını doldura ve sadece yaş şartını bekleyenler ile birlikte geçici olarak çalışan işçilerle ilgili çalışmalarında en kısa zamanda tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.Erdoğan, kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Emekliler ve geçici işçiler için yaş şartı bekleyenlerin çalışmalarını en kısa sürede bitirip kamuoyuna duyuracağız. Kamu kurum ve kuruluşlarının mezun ve staj amacıyla yurtdışına personel gönderebilmesi için 352 kontenjan tahsis ettik. Yurtdışı memurlarımızın kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan bu pozisyonların liyakat esasına göre doldurulmasını sağlamaktayız. Adaylar bu pozisyonlara e-Devlet sistemine entegre kariyer portalı üzerinden başvuru yapabilirler. Adaylar değerlendirme sürecinde şeffaf bir şekilde takip edebilirler." dedi.EYt'deki en önemli tartışma konularından biri, başvurusundan yararlanan aynı işverenle çalışmaya devam edip edemeyeceği ortaya çıktı. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ederseniz, sigorta priminiz normal çalışanlara göre 5 puan artacaktır. EYT yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonra işverenler bu ayrımı ortadan kaldırmak istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vedat Birgin, Aralık ayında çözülmesi beklenen emeklilik yaşı (EYT) ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında "EYT net tarihi 8 Eylül 1999. Zaman içinde bozulma, doğum, askerlik vb. nedenlerle borçlar olsa bile kayıt tarihi geri alınamaz. Bunlar yalnızca eksik ödül günlerini tamamlamak için çalıştırılır. Yani, eksik bonus günlerini telafi edin. Ama lansmanı geri çekmiyor. Böyle bir şey yok" dedi. Emeklilerin çalışmaya devam etmeleri halinde primlerinin normal çalışanlara göre 5 puan daha fazla olacağını anlatan Bilgin, EYT düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden sonra işverenlerin bu farkı ortadan kaldırmayı umduklarını, devlete normalden daha fazla ikramiye ödeyeceğini açıkladı.