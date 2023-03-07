EYT'li kadınlar ve erkekler ayrıldı! Yeni prim şartı ikisi için de değişti!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda kadın ve erkeklerin prim şartlarıyla ilgili detaylar belli oldu. Kademeli prim sistemi ile ilgili itirazlara kulak veren hükümet, prim listesini açıkladı. EYT yasası, Meclis'te kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmişti. SGK tarafından yayımlanan tablolarda, yıllara göre sigortalılık süresi ve prim gün sayılarına göre EYT'li olmaya hak kazanacak kişilerin farklı prim şartları görülebiliyor. Bu yeni prim şartları, kadın ve erkekler için ayrı ayrı belirlenmiş durumda.
EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte kadın ve erkeklerde aranan prim şartları belirlendi ve kademeli prim günü tablosu yayımlandı. Bu tablo, her bir çalışanın emeklilik için kaç gün prim ödemesi gerektiğini belirler. Kadın ve erkeklerde farklı prim gün sayısı olması nedeniyle, EYT emeklilik prim günü hesaplama sürecinde kademeli prim günü bilgisine sahip olmak önemlidir. Örneğin, erkeklerde 24 Kasım 1980'e kadar sigortalılık girişi olanlar 5 bin gün prim ödediklerinde emekli olabilecekken, kadınlarda ise 24 Mayıs 1985'e kadar girişi olanlar 5 bin gün prim ödediklerinde emekli olabilecekler. Gün sayısı kademeli olarak artacak ve prim günleri belirli aralıklarla değişecektir. Başvurular yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle başlamıştı.