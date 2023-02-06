EYT'li maaşları birinci ağızdan duyuruldu: En düşük EYT'li maaşı bu kadar olacak

Çalışan milyonlarca vatandaşın tek hayali emekli olmak, işte EYT
yasası ile bunu mümkün kılacaklar. EYT ‘de son durum nedir? Detaylar haberimizde…
EYT SON DAKİKA | EYT’DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ! SGK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI… ORTALAMA AYLIKLAR 8.733 TL!
EYT Yönetmeliği Program ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandı. Şimdi gözler 7 Şubat Salı günü Genel Kurul'da görüşülecek ve aynı gün yürürlüğe girecek olan yasa tasarısında. EYT emeklilik başvuru tarihi, yasanın Resmî Gazete ‘de yayımlanmasının ardından başlayacak. Şartları sağlayanlar süresiz SGK
ve e-devlet başvurusunda bulunabilirler. EYT ŞARTLARI NETLEŞTİ
Yasa tasarısı, 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan SGK’lı EYT emeklisi için, 5000 ile 5975 yıl arasında değişen kademeli prim dönemleri ve kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl sigorta kapsamına girme olanağı tanıyacaktı. Kadınlar için 7.200, erkekler için 9.000 ikramiye gününü dolduran emekli sandıkları ve BAĞ-KUR çalışanları da kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte emekli maaşına hak kazanacak. İşten ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde aynı işyerine dönen çalışanlara %5 katkı payı ödenir.
SGK’YA MALİYETİ 144,7 MİLYAR TL
Yaş sınırının kaldırılması 2,2 milyon EYT'nin hemen emekli olmasını sağlayacaktır. Bunların 1,7 milyonu SSK'dan, 89 bini BAĞ-KUR’dan ve 496 bini de emekli sandığından geldi. SSK'da 3,5 milyon, BAĞ-KUR’da 619 bin ve Emekli Sandığı'nda 669 bin olmak üzere toplam 4,8 milyon kişi emekliliğini bekliyor ve bekliyor olacak. EYT düzenlemeleri önümüzdeki ay yürürlüğe girdiğinde bütçenin toplam maliyetinin 194,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. Bunun 49,7 milyar lirası memurlara, 144,7 milyar lirası SGK'ya harcanacak.
44 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA TAHAKKUKU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT kredileri için yaş sınırı olmadığını açıklamasının ardından. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde SGK yönetim kuruluna 1 milyon kişinin başvurduğunu söyledi. Elitaş ayrıca şunları söyledi: “4 gün içinde tahakkuk 44 milyar lira ama tahsilat olmadı. Şubat ayının sonuna doğru ödemelerini gerçekleştirmiş olacaklar” ifadelerini kullandı.
MAAŞLARA YÜZDE 17 ZAM İDDİASINA SGK’DAN YANIT
EYT'liler için en merak ettikleri konu ise emekli maaşlarının ne kadar olacağı. Bilindiği gibi SGK Emeklilik Rabotundan maaşını hesaplayan milyonlarca kişideki artış yüzde 17 civarındaydı, bu bir hata mı sorusuyla açıklandı. SGK, emeklilerin yüzde 30'un altında maaş zammı aldığını iddia ederken, EYT'lilerin başka hesabı olmadığını ve 5 bin 500 liranın altında maaş almayacaklarını açıkladı. Ancak EYT'lilerin emekli aylıklarına ilişkin en net rakamları AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir açıkladı.
ORTALAMA MAAŞ 8 BİN 733 LİRA
Aydemir, EYT aylık maaş oranı ile ilgili olarak şunları söyledi "Ortalama aylık tutarı; SSK`dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” bilgisini paylaştı.
İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?
Yasanın şubat ayında yürürlüğe girmesi halinde ay sonuna kadar emekli maaşı başvurusunda bulunanlar Mart ayından itibaren maaşlarını alabilecekler. Maaş ödemeleri 1 Mart'ta başlayacak ancak ilk aylık ödemeler daha sonra yapılacak.
EYT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR?
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT'nin sosyal sigorta güvenlik kurumları personeline önemli bir idari yük getireceğini, bu yükün hafifletilmesi için hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapabileceklerini belirterek, bu konuda tüm vatandaşlara tavsiyelerde bulunmak isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" duyurusunu yaptı.