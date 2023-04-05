Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan bir karara göre, özel eğitim kurumlarına yönelik kadro kararlarında bazı değişikliklere gidildi. Başta depremden etkilenenler olmak üzere tüm eyaletlere resmi yazı iletildi. MEB'in gönderdiği resmi yazıda EYT öğretmenlerinin emekli olup aynı işe dönenlere yönelik yeni kurallar oluşturulduğu belirtildi.
EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 20:31
EYT'li öğretmenlerin sözleşmelerinde '1 yıllık süre' şartı kaldırıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin emekli olduktan sonra yine aynı özel okulda görev yapması durumunda EYT sistemi altında yeni bir sistem oluşturdu. Bakanlığın yeni kuralına göre sözleşmelerin imzalanabilmesi için "en az bir yıl" şartı aranmıyor.
EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 20:31