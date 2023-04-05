EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 20:31

EYT'li öğretmenlerin sözleşmelerinde '1 yıllık süre' şartı kaldırıldı!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin emekli olduktan sonra yine aynı özel okulda görev yapması durumunda EYT sistemi altında yeni bir sistem oluşturdu. Bakanlığın yeni kuralına göre sözleşmelerin imzalanabilmesi için "en az bir yıl" şartı aranmıyor.

EĞİTİM
05 Nisan 2023 - 20:31
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EYT’li öğretmenlerin sözleşmelerinde '1 yıllık süre' şartı kaldırıldı!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan bir karara göre, özel eğitim kurumlarına yönelik kadro kararlarında bazı değişikliklere gidildi. Başta depremden etkilenenler olmak üzere tüm eyaletlere resmi yazı iletildi.

MEB'in gönderdiği resmi yazıda EYT öğretmenlerinin emekli olup aynı işe dönenlere yönelik yeni kurallar oluşturulduğu belirtildi.



EYT’li öğretmenlerin sözleşmelerinde '1 yıllık süre' şartı kaldırıldı

EYT'Lİ ÖĞRETMENLER İÇİN DÜZENLEME

Bu nedenle, bir özel okul öğretmeni hem emeklilik başvurusunda fesih hem de göreve kabul talebinde bulunursa, sözleşme dışında yeni bir evrak gerekmeyecek. Bu durumdaki bir öğretmen emekli olan bir okulla yeniden çalışmaya başlarsa kanunen "en az bir yıllık sözleşme süresi" şartı aranmayacak.

Bakanlık ayrıca bu durumdaki personellerin bu sözleşmeyi imzalayarak işten çıkarılmalarını takip eden ilk iş gününde işe iade edilmelerini şart koşacak.

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Elvan ÇILDIR
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