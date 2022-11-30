EYT'liler bayram edecek! 3 maaş+ 8000 TL toplu ödeme alacaklar: Gözler o tarihte

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayında Meclis’te görüşülmesi beklenen EYT yasası ile Ocak ayı itibarıyla emeklilik işlemleri başlayacak. bu kapsamda yeni yılda ilk etapta 1,5 milyon kişi emekli olabilecek. İlk emekli maaşları Şubat ayında ödenmeye başlayacak. ayrıca EYT’liler için bir ayrıcalık daha bulunuyor.
Emekli maaşına ek 8 bin TLEYT’liler için artık son viraja girildi. Ocak ayında emeklilik işlemleri başlarken EYT’liler ilk emekli maaşlarını şubat ayında alacaklar. Toplu paralar Mart ayında ödenmeye başlarken EYT’liler 8 bin lirayı bulan promosyon ödemesi de alacaklar.
Aralık ayında Meclis’in gündemi oldukça yoğun. EYT yasa tasarısı Aralık ayı itibarıyla Meclis’in masasına gelirken çalışmalarda artık sona gelindiği belirtildi. Düzenleme bir kez de kabinede görüşüldükten sonra yine aynı süreçte Meclis’e gelecek ve kısa süre sonra da yasalaşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre, şartları taşıyan EYT’lilerden ilk etapta 1,5 milyonu emekli edilecek. Ocak ayında bu kişilerin emeklilik işlemleri başlarken, şubat ayında ise ilk emekli aylıklarını alacaklar. Bir aylık sürenin ardından Mart ayında Ocak, Şubat ve Mart aylarının maaşları toplu olarak hesaplara yatırılacak.