EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 15:58

EYT'liler bayram edecek! 3 maaş+ 8000 TL toplu ödeme alacaklar: Gözler o tarihte

EYT'liler için geri sayım başlarken maaş bilgisi de paylaşıldı. EYT'lilere 3 maaş toplu ödeme yapılacak ve buna ek 8000 TL ödeme alabilecekler. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ
30 Kasım 2022 - 15:58
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EYT'liler bayram edecek! 3 maaş+ 8000 TL toplu ödeme alacaklar: Gözler o tarihte


Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Aralık ayında Meclis’te görüşülmesi beklenen EYT yasası ile Ocak ayı itibarıyla emeklilik işlemleri başlayacak. bu kapsamda yeni yılda ilk etapta 1,5 milyon kişi emekli olabilecek. İlk emekli maaşları Şubat ayında ödenmeye başlayacak. ayrıca EYT’liler için bir ayrıcalık daha bulunuyor.

Emekli maaşına ek 8 bin TL

EYT’liler için artık son viraja girildi. Ocak ayında emeklilik işlemleri başlarken EYT’liler ilk emekli maaşlarını şubat ayında alacaklar. Toplu paralar Mart ayında ödenmeye başlarken EYT’liler 8 bin lirayı bulan promosyon ödemesi de alacaklar.



Aralık ayında Meclis’in gündemi oldukça yoğun. EYT yasa tasarısı Aralık ayı itibarıyla Meclis’in masasına gelirken çalışmalarda artık sona gelindiği belirtildi. Düzenleme bir kez de kabinede görüşüldükten sonra yine aynı süreçte Meclis’e gelecek ve kısa süre sonra da yasalaşacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre, şartları taşıyan EYT’lilerden ilk etapta 1,5 milyonu emekli edilecek. Ocak ayında bu kişilerin emeklilik işlemleri başlarken, şubat ayında ise ilk emekli aylıklarını alacaklar. Bir aylık sürenin ardından Mart ayında Ocak, Şubat ve Mart aylarının maaşları toplu olarak hesaplara yatırılacak.

Hem 3 maaş hem de emekli promosyonu

EYT’liler ilk maaşlarını alacakları banka ve şubelerini e-Devletten ya da emeklilik işlemleri sırasında belirleyebilecekler. Böylelikle emekli maaşları istedikleri banka ve şubesine yatırılacak. Emekli maaşına ek olarak EYT’liler bir de promosyon ödemesi alacaklar. Kasım ayı itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu promosyon ödemelerini yeniden belirledi.

Buna göre maaşı 3 bin 500 liranın altında olanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL olanlara 4 bin 500 TL ve 10 bin liradan daha fazla maaş alanlara ise 5 bin TL ödeme yapılacak. Bankalar EYT’liler için de bu tutarın altında ödeme yapamayacaklar. Buna göre özel bankaların rekabeti sonucunda promosyon ödemelerinde 8 bin TL’ye kadar nakit para almak mümkün oluyor.

EYT’liler 2023 yılının ilk çeyreğinde 3 maaş birden alacak ve bunun yanı sıra 8 bin liraya varan emekli promosyon ödemesi de alabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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