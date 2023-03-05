EYT'liler bu ay çifte bayram yaşayacak! Bankalar yepyeni promosyon rakamlarını duyurdu! Kampanyayı kaçıran üzülecek

O bankanın EYT'li üyelerine müjde. Banka, EYT'li vatandaşlara özel emeklilik promosyon tutarlarını açıkladı. Milyonlarca EYT'linin gözü kulağı emekli promosyonlarındayken, o banka tarafından emekli promosyon miktarı ortaya çıktı.
EYT'linin emeklilik hayalinin Resmi Gazetede yayınlanması sonrasında söz konusu bankanın promosyon ücretleri emeklilerin yüzünü güldürdü. İşte EYT'lilere özel emeklilik promosyonu tutarı...
EYT'LİLERE ÖZEL EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
3500 Türk Lirası Altı Maaş Alanlar 3000 1500 Türk Lirası 4500 Türk Lirası 3500 Türk Lirası - 7500 Türk Lirası Arası Maaş Alanlar 3500 1750 Türk Lirası 5250 Türk Lirası 7500 Türk Lirası - 10000 Türk Lirası Arası Maaş Alanlar 4500 2250 Türk Lirası 6750 Türk Lirası 10000 Türk Lirası ve üzeri Maaş Alanlar 5000 2500 Türk Lirası 7500 Türk Lirası Emekli maaşınızı şubelere gelmeden mobil bankacılık uygulaması veya e-devlet ile bankaya havale edebilir, mobil bankacılığımızı ve 0850 222 0 800 numaralı çağrı merkezimizi arayarak promosyon kampanyasına katılabilirsiniz. EYT üyesine 7500 Türk Lirasına varan kampanya fırsatından 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezimizi arayarak yararlanın, 3 yıl içinde bankamızdan maaş alma sözü verin ve 1 otomatik fatura talimatı göndererek indirim kampanyasına katılın. Standart Promosyon Kampanya: 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını Denizbank'a devreden emekliler için geçerlidir. EYT
üyesine 7500 Türk Lirasına varan promosyon: 01.02.2023 tarihinden sonra maaşı Denizbank'a aktarılan emekli müşterilerimiz için geçerlidir Promosyon ödemesi hesabınıza nakit olarak aktarılacaktır. Diğer bilgiler için lütfen Denizbank resmi internet sitesini ziyaret ediniz.