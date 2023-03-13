EYT'liler bu detayı sakın geçmeyin! 4A 4B 4C'de artık bu yapılamayacak!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), emeklilik 28 Şubat'ta açılarak EYT yasasını onayladı. Tasarıya, bu karardan sonraki dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede resmi olarak yayınlanan EYT yasasına yeni hükümler eklendi.
Emekli olup çalışmak isteyenler dikkat! Bunları Yapamazsınız... EYT'liler için yeni kararlar ve düzenlemeler neler diye sorulurken, aynı işyerinde veya başka bir işte çalışmak isteyenler için yeni kararlar alındı. Bu durumda EYT çalışanları emekli olduktan sonra çalışmaya devam edebilir mi? Emekli maaşları düşecek mi? SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C'nin durumları değişecek mi? İşte detaylar…
EYT'LİLER TEKRAR İŞE GİRERSE EMEKLİ MAAŞI DÜŞECEK Mİ?Milyonlarca EYT'linin işe girişte maaşlarında kesinti olup olmayacağı sorusu yanıtlandı. Bu durumda emekli olduktan sonraki otuz gün içinde aynı işe devam eden EYT çalışanlarına yapılan açıklamaya göre 5 puan indirim verilecek. SGK'dan emeklilik sonrası ödeme alan çalışanların aylıklarında kesinti yapılmayacaktır.
EMEKLİLİK SONRASI İŞE BAŞLAYABİLİRSİNİZEmekliler, emekli aylığı kesilmeden tekrar çalışmaya başladıklarında yapılan kesintiye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGPM) adı verilir. Sosyal Güvenlik Destek Primi asgari ücretle çalışana 500 Türk Lirası, maaşı tavandan kayıtlı olana 3753 Türk Lirası prim ücret indirimi olacak. Prim indirimi almak için 30 günlük sürede iş çıkışı yapıldığı tarihte başlar.
BAĞ-KUR’lular, yani kendi işini kurup kendi hesabına tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, işçi veya memur olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlar, eğitim alanından ödeme alanlardan vakıf üniversitelerde çalışan kişilerden SGDP kesintileri yapılmamaktadır.