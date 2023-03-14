EYT'liler bu haber size: Maaşlar 60.000 TL'ye çıktı! Mahkeme kararını verdi

EYT yasasının yürürlüğe girmesi ve iki milyondan fazla kişinin talip olduğu çifte maaşla birlikte mahkeme önemli bir karar aldı. İyi haber şu ki, 25 yıldır bir işten emekli olduktan sonra işten çıkarılan işçiler için mahkemeler “Emeklileri işe almıyoruz” diyor. Öte yandan, sektörde EYT ile çalışan eğitimli öğretmenlerin emekli olması da nitelikli eleman sorununu daha da ağırlaştırmaktadır. Beyaz yaka üzerinden ustalara 60.000 TL maaş zammı geliyor.
EYT yasası Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe girdi. EYT emekli maaşı talepleri için SGK'ya milyonlarca kişi kişi başvurdu. Ancak, EYT'den bu yana çok önemli iki gelişme oldu. Bunlardan ilki 25 yıldır aynı tesiste çalışan EYT çalışanlarının devamlılığıydı. Sanayi sektöründe işçi sorununun artmasıyla birlikte maaşlar 60 bin lirayı geçti.
' EMEKLİ ÇALIŞTIRMIYORUZ' BAHANESİNE VERİLEN YENİ KARAR!25 sene boyunca çalıştığı fabrikadan emekli olması nedeniyle işten çıkartılan çalışan, İş Mahkemesi'nin yolunu tutarak işe geri alınmak için dava açtı. Davacı emekli işçi; emeklilik nedeniyle yapılan fesihlere ilişkin yönetim kurulu kararının doğru uygulanmadığını, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedeni olmadığını belirterek işe iadesine ve mali sonuçlarına karar verilmesini mahkemeden talep etti. Davalı şirket avukatı, iş akdinin geçerli nedenle fesih edildiğini öne sürerek davanın reddini savundu. Mahkeme, davalı işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi.
Yargıtay "Kod 08" Yedinci Bölge Mahkemesi Hukuk Dairesi kararı imzaladı. Kararda, 857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2. maddesi uyarınca, feshin haklı sebebe dayandığını ispat yükünün ihbar edilen işverene ait olduğu açıkça belirtilmiştir.
Sayılı Kararda açıkça ifade edilmiştir: "İşveren, ispat yükü toplantıda, önce fesih şartlarını yerine getirdiğini, sonra fesih sebeplerinin büyük ölçüde geçerli (veya haklı) olduğunu ispat edecektir. 03/ 2021 İstifa ve emeklilik yasası (08). Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Bu halde incelenen kararın usûl ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir."