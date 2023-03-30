Geçtiğimiz Mart ayında TBMM'den geçen EYT yasası ile birlikte, uzun yıllar bekleyen milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ancak e-devlet ve SGK merkezlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle ilk etapta beklenen 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması gecikmeler yaşanarak gerçekleşti. Nisan ayında ilk maaşlarını alacakları söylenen EYT'liler için SGK uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı açıklama ise hayal kırıklığı yarattı.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 19:45
EYT'liler bu haberle yıkılacak! SGK uzmanından EYT'liye kara haber! İlk maaşların yatması 10 ayı bulacak...
SGK uzmanlarından gelen bir habere göre, EYT yoluyla emekli olanlar için kötü bir haberimiz var. İlk emekli maaşlarının hesaplarına yatması beklenenden daha uzun sürebilir. Önceden Nisan ayında ödemelerin yapılması planlanmıştı ancak maalesef yetişmedi. Uzmanlara göre, emekli maaşlarının hesaplarına yatması için beklenen süre en az 8-10 ay kadar uzayabilir. İşte ayrıntılar...
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 19:45
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Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanı Özgür Erdursun, EYT konusunda yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından duyurdu. Erdursun, Mart ayında başvuru yapan EYT'lerin ödemelerinin Nisan ayında hesaplara geçmesi söylentilerinin doğru olmadığını, hesaplamaların Nisan ayına kadar süreceğini belirtti. Ayrıca, Mart ayında emeklilik için başvuru yapan EYT'lilerin emeklilik sürecinin 8-10 ay sürebileceğine dikkat çekti.
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