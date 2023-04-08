Yetkililer, emeklilik başvurularının hala yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, maaş ödemelerinin başvuruların yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren yapılacağını açıkladı. Nisan ayında başvurularını tamamlayan EYT'liler ise ilk maaş ödemelerini 14 Nisan tarihinde alacaklar ve ayrıca ikramiye ödemelerinden de faydalanabilecekler. Uzmanlar, maaş hesaplamalarının kişiye özel yapılacağını ve hizmet dökümlerine göre değişebileceğini söylüyor. Son güncellemeyle birlikte, en düşük maaş ödemesi olarak 7 bin 500 TL hesaplara yatırılacak. Ayrıca, bayram ikramiyeleri yüzde 80 artırılarak 2 bin TL'ye yükseltilmiş ve 19 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, bir defaya mahsus olmak üzere fark ödemesi de yapacak. EYT'lilerin hesaplarına en az 22 bin 250 TL ödeme yapılacak, bu tutar maaş, ikramiye, fark ödemesi ve banka promosyonu ödemelerini içermektedir.
Finans
08 Nisan 2023 - 17:45
EYT'liler bu yıl para patronu oldu! Tüm ödemelere ek 14.750 TL daha alacaklar: Bu detayı bilenin cüzdanı para dolacak
1999 yılında yürürlüğe giren bir sigorta kanunu, sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını yerine getirmiş olmalarına rağmen yaş şartını karşılayamayan EYT'lilerin emekli olmalarını engelliyordu. Ancak, sonunda EYT'liler için adalet sağlandı. 6 aydan uzun bir sürenin ardından, 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak resmi olarak yürürlüğe giren yeni yasa ile milyonlarca EYT'li artık emekli olabilecek ve hayalleri gerçekleşmiş olacak.
Finans
08 Nisan 2023 - 17:45