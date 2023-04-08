EYT'liler bu yıl para patronu oldu! Tüm ödemelere ek 14.750 TL daha alacaklar: Bu detayı bilenin cüzdanı para dolacak













Yetkililer, emeklilik başvurularının hala yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, maaş ödemelerinin başvuruların yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren yapılacağını açıkladı. Nisan ayında başvurularını tamamlayan EYT'liler ise ilk maaş ödemelerini 14 Nisan tarihinde alacaklar ve ayrıca ikramiye ödemelerinden de faydalanabilecekler. Uzmanlar, maaş hesaplamalarının kişiye özel yapılacağını ve hizmet dökümlerine göre değişebileceğini söylüyor. Son güncellemeyle birlikte, en düşük maaş ödemesi olarak 7 bin 500 TL hesaplara yatırılacak. Ayrıca, bayram ikramiyeleri yüzde 80 artırılarak 2 bin TL'ye yükseltilmiş ve 19 Nisan tarihinde hesaplara yatırılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, bir defaya mahsus olmak üzere fark ödemesi de yapacak. EYT'lilerin hesaplarına en az 22 bin 250 TL ödeme yapılacak, bu tutar maaş, ikramiye, fark ödemesi ve banka promosyonu ödemelerini içermektedir.