Genel seçime günler kala EYT'lilerin gözleri gelecek haberlere çevrildi. Seçim öncesinde toplu para ödemesi yapılacağı duyurulurken SGK'dan son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan EYT düzenlemesi üzerine milyonlar kişi sabahın ilk saatlerinde başvurularda bulunmaya başlandı. EYT genelgesiyle kafalarda soru işaretleri oluşurken açıklamalar yapıldı. SGK tarafından yayınlanan genelgeyle beraber emekli olan kamu personelleri EYT düzenlemesinden faydalanabilecek. Borçlanma yoluyla ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayanlara toplu ödemeler hesaplarda yer alacak. Emeklilik şart olan prim ödeme gün sayısını dolduranlar, yazılı talepte bulunurken prim tutarları topluca alınabilecek. Hizmet borçlanmasıyla isteğe bağlı sigorta primleri de aynı madde üzerinden değerlendirilmeye alınacak.
Finans
27 Mart 2023 - 10:45
EYT'liler bu yıl paraya doyacak! SGK'dan flaş duyuru: Şartı taşıyanlar toplu para alacak! İşte o şartlar
Yıllardır beklenen EYT düzenlemesi 3 Mart tarihiyle Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemelerle beraber 2 milyondan fazla kişi emekliliğe adım adım beklerken bu şartı taşıyanlara toplu para gelecek.
Finans
27 Mart 2023 - 10:45