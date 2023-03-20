EYT'liler bu yıl paraya doyacak! Yeni müjde geldi: O tarihte 15.000 TL daha ödeme alacaklar!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de promosyonlar ile ilgili oldu. Peki emekli promosyon tutarları ne kadar olacak? Bankalar artış yapacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARIEYT yasası ile birlikte emekli olma hakkı kazanan vatandaşlar ilk emekli maaşlarını Nisan ayında alabilecek. Mart ayı boyunca başvurular sürerken ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olması bekleniyor. EYT yasası ile birlikte emekli promosyon tutarlarının 15 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Ekonomist Muhammet Bayram promosyonlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar emeklilik maaşı almaya hak kazanıyor ve banka bilgilerini de dilekçelerinde seçerek bankanın promosyon kampanyasından faydalanabilecek.
Ancak vatandaşın ilk olarak bankayla görüşmesi ve en yüksek tutarı verebilecek bankaya maaşını taşıması önem taşıyor. Muhammet Bayram açıklamalarına şu sözlerle devam etti; '15 bin TL olan promosyon ödemesi veren bankalar var. Merkez Bankası bankalara regülasyon getirdi ve döviz hesapları TL mevduatlarına döndü. Bu durumda bankalar ekstra maliyetlerle karşılaştı. Bu sebeple özel bankalar da TL hesabı arıyor. Bu yüzden vatandaşların bankalarla promosyon pazarlığı yapması önemli. Banka promosyon ödemeleri başvuru sonrasında hemen yapılıyor ancak ilk olarak maaşın alınması gerekiyor. Maaşını almayan vatandaş promosyon ödemesini alamıyor.'