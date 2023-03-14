EYT'liler bu yıl paraya para demeyecek! İkramiye, promosyon sonrası ek ödeme geliyor! O orana dikkat

EYT’LİLER ZENGİN OLACAK!
Uzun yıllardır emekli olma hayali kuran EYT’lilerin yüzü sonunda güldü. Bu yetmezmiş gibi bir güzel haber daha geldi. Habere göre EYT’liler temmuz ayında iyi bir zam alacak….Peki haberin detayları neler ?
EYT’nin meclisten geçmesi ile 2 buçuk milyon kişi emekliliği tadacak. Emekli maaşları hala kesinleşmese de uzmanlar EYT’lilerin bu yıl ihya olacağını belirtiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise son dakika açıklaması yaptı ve EYTlilerin durumun değerlendirdi. EYT’lilerin maaşlarına temmuz ayınca ciddi bir zam olacağını ifade eden Erdursun umutları yeşertti.