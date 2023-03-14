EKONOMİ
14 Mart 2023 - 07:30

EYT'liler bu yıl paraya para demeyecek! İkramiye, promosyon sonrası ek ödeme geliyor! O orana dikkat

EYT'liler e müjde üzerine müjde. Herkesi kıskandıracaklar. İşte Detaylar...

EKONOMİ
14 Mart 2023 - 07:30
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EYT'liler bu yıl paraya para demeyecek! İkramiye, promosyon sonrası ek ödeme geliyor! O orana dikkat

EYT’LİLER ZENGİN OLACAK!



Uzun yıllardır emekli olma hayali kuran EYT’lilerin yüzü sonunda güldü. Bu yetmezmiş gibi bir güzel haber daha geldi. Habere göre EYT’liler temmuz ayında iyi bir zam alacak….Peki haberin detayları neler ?

EYT



EYT’nin meclisten geçmesi ile 2 buçuk milyon kişi emekliliği tadacak. Emekli maaşları hala kesinleşmese de uzmanlar EYT’lilerin bu yıl ihya olacağını belirtiyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun ise son dakika açıklaması yaptı ve EYTlilerin durumun değerlendirdi. EYT’lilerin maaşlarına temmuz ayınca ciddi bir zam olacağını ifade eden Erdursun umutları yeşertti.

TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 30 OLABİLİR

Temmuzda enflasyon farkına göre bilindiği üzere emeklilere ve memurlara belli oranda zam yapılıyor.

TÜİK Ocak ayı verilerine göre ocak enflasyonu yüzde 6.65, şubat ayı enflasyonu da yüzde 3,15 olarak belirlendi. Enflasyonun bu hızda gittiği varsayılırsa temmuz zammında emeklileri yüzde 30 zam bekliyor olacak.

SGK sitesinde maaş hesaplaması yapan EYT’liler biraz üzülse de temmuz ayında gelecek zam yeniden mutlu edecek. Ancak bir umutta Temmuz ayından önce ek bir zam yapılma ihtimali. Umarız emekli ve memur zamlarında sevindirici gelişmeler yaşanır.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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