EYT'liler çifte bayram yaşayacak! Nisan ayında o miktarda ikramiye hesaplarına yatacak

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 şehirde yıkıma yol açan deprem için çalışmalar devam ederken diğer yasal düzenlemeler de merak ediliyor. Depremden etkilenen bireyleri de ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının bir sonraki salı günü Meclis'te konuşulması bekleniyor. Beklenen EYT
düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu tarafından oylamaya sunulacak. Bir önceki hafta toplanması planlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, milletvekillerinin depremden etkilenen illerde bulunmaları nedeniyle ortak verilen bir karar ile 28 Şubat tarihine alınmıştı. Önümüzdeki salı günü yapılacak olan bu toplantıda öncelik EYT düzenlemesine verilecek.
Gazeteci ve ekonomi
Müdürü Faruk Erdem'in yazdığı yazıya göre; Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar. İlk olarak 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli edileceği bu düzenlemeden, yaklaşık 5 milyon sigorta sahibi vatandaşın faydalanması öngörülüyor.
EYT yasası değiştirilecek mi?
Yürürlük maddeleriyle birlikte 4 maddeden meydana gelen EYT yasası üzerinde değişiklik yapılmadan komisyon tarafından kabul görmüştü. Ancak Genel Kurul'da birtakım değişikliklerin yapılması da bekleniyor. Değişiklik beklenen yasalardan biri ise SSK'liler için kademeli prim koşulunun 5 bin güne düşürülmesidir. Kısmı emeklilik konusunda ise yaş sınırının 8 Eylül 1999 tarihi evvelinde olduğunda gibi kadınlar için 50, erkekler için 55 olması bekleniyor.
Emekli maaşları ne zaman yatırılacak?
Yasalara göre, emeklilik işlemlerinin başladığı tarihten sonra gelen ay başında maaş ödemeleri yapılacaktır. Buna göre, mart ayında gerçekleştirilen başvurunun ardından ilk maaş 1 Nisan tarihinden itibaren yatırılacak. Fakat meydana gelen deprem nedeniyle yasanın geç çıkmasıyla kaybedilen hak geri alınabilir. Böyle bir durumda ise maaşlar önceden açıklandığı gibi mart ayından itibaren yatırılabilir.
Bayram ikramiyesi verilecek mi?
Mart ayında başvuruda bulunan EYT'li vatandaşlar, emeklilik haklarını kazanmış olacakları için nisan ayında yatırılacak Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilirler. Bu sene de ikramiyelerde zam bekleniyor.
Borçlar silinecek mi?
TBBB gündeminde yer alan bir diğer yasa düzenlemesi ise borçlar ile ilgili. Cumhuriyet tarihinde görülen en geniş borç yapılandırmasına sahip taslak ile birlikte vatandaşların devlete olan borçları düzenlenecek.