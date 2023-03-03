EYT'liler çifte bayramı yaşayacak! Hem maaş, hem ikramiye, hem promosyon! Bir ayda ceplerine bu miktar girecek

"Emeklilikte Yaşa Takılanlar" düzenlemesinin resmen yasalaşmasının ardından milyonlarca EYT'li için çifte bayram niteliğinde müjde verildi. İlk maaşla birlikte yatırılacak ikramiyelerle birlikte emeklilerin cepleri dolacak. İşte ayrıntılar...
EYT'LİLERİN İLK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
EYT kararının dün akşam resmen yasalaşmasının ardından vatandaşlar, ilk maaşların ne zaman yatırılacağı sorusunu yöneltti. 5 bin 500 TL emekli maaşı ve iki farklı ikramiyeyle birlikte (Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı) 2 bin 200 TL emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Üstelik 7 bin 500 TL promosyon fırsatından da yine emekliler yararlanacak. Milyonlarca vatandaş, milyonlarca kişi ilk maaşın yatacağı tarihi öğrenmek istiyor. İlk etapta EYT düzenlemesinden yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanması amaçlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla birlikte maaşların yatırılacağı tarih de netleşti.
İŞTE O TARİHTE İLK AYLIKLAR YATACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca EYT'linin sorusuna cevap verdi. İlk aylıkların, Nisan ayının başında yapılması planlanıyor.