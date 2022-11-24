GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 22:14

EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin gelişme!

EYT'liler hükümetten gelecek haberi beklerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT'ye ilişkin önemli açıklamalar geldi. İşte EYT'de son durum...

GÜNDEM
24 Kasım 2022 - 22:14
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EYT'liler dikkat! Son dakika AK Parti'den açıklama: EYT takvimine ilişkin gelişme!


Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT konusu son dönemin gündem maddelerinden biri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’ye ilişkin yaptığı son açıklamada şartları taşıyan 1,5 milyon kişinin kapsama dahil edildiğini duyurmuştu. EYT’nin Aralık ayında Meclis’e gelmesi ve kabul edilerek Ocak ayında yasalaşması bekleniyor.

Herkesin merakla beklediği EYT için yeni bir açıklama yapıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT düzenlemesi konusunda önemli ifadeler kullandı.

Seçim takvimi ile ilgili gelişme



AK Parti Sözcüsü Çelik, ilk olarak merak edilen seçim takvimi değişecek mi sorusuna yanıt verdi. Çelik, öğrencilerin hiçbir sınavını seçim takvimine getirmeyeceklerinin altını çizerek, ÖSYM’nin bu konuda çalışma yaptığını açıkladı. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir çalışmaları olmadıklarını ve seçimi sınav takvimiyle denk getirmeyeceğini ifade etti.

Son dakika EYT açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son dönemin en önemli konularından EYT konusunda konuştu. Ocak ayında yasalaşması beklenen düzenleme için açıklama yapan Çelik, EYT meselesi ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve çok yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son halinin sunulacağını söyledi.

Düzenlemenin son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimiyle ilgili tarih verilebileceğini belirten Çelik, EYT’nin en acil gündemlerden biri olduğunu ve neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar sorunu uzun yıllardır milyonlarca çalışanın gündeminde. Prim gününü ve sigortalılık yılını tamamlayan kişiler 8 Eylül 1999 yılındaki düzenleme nedeniyle yaşa takıldıkları için emekli olamıyorlar. EYT düzenlemesiyle birlikte yaş şartına takılan kişiler, belirli hususlar dikkate alınarak kademeli olarak emekli edilecekler.

EYT konusuyla ilgili son gelişmeler ilerleyen haftalarda açıklanacak. EYT ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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