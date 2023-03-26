EYT'liler elini çabuk tutsun! Emeklilik kağıdını alır almaz bu bankaya koşacaklar: Tek seferde 10.000 TL ek ödeme müjdesi çıktı!







DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI







DENİZBANK PROMOSYON TUTARLARI

EYT yasası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirirken yaş beklemeye gerek kalmadan emekli olma hakkı tanındı. Bankalar ise promosyon yarışına girerken Denizbank, promosyon kampanya detaylarını açıkladı. Milyonlarca vatandaş için Denizbank emekli promosyon şartları açıkladı.-3 yıl boyunca Denizbank'ta kalma taahhüt vermesi durumunda geçerli olur.-Promosyon tutarları bankamıza yatmasıyla beraber 2 iş günü içerisinde sonrasında hesaplara aktarımı gerçekleşir. -Denizbank promosyon ödemelerinde maaş alındığında toplam maaş tutarına bakılarak hesaplamalar yapılır. -Mobil bankacılık uygulamasından kullanılarak promosyon başvuruları gerçekleşir.-3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 6 bin TL, -3.500 - 7.499 TL aralığında olan maaşlara 7 bin TL, -7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 9 bin TL, -10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenen promosyon tutarı ise 10 bin TL olarak belirlendi.