Finans
26 Mart 2023 - 11:45

EYT'liler elini çabuk tutsun! Emeklilik kağıdını alır almaz bu bankaya koşacaklar: Tek seferde 10.000 TL ek ödeme müjdesi çıktı!

EYT'liyi sevindirecek olan promosyon haberleri gelirken emeklilerin yüzlerini güldürecek promosyon kampanyası duyurusu geldi. Denizbank'tan EYT'liler için promosyon kampanyası gelirken 10 bin TL ödemeler hesaplarda yerini aldı.

Finans
26 Mart 2023 - 11:45
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EYT'liler elini çabuk tutsun! Emeklilik kağıdını alır almaz bu bankaya koşacaklar: Tek seferde 10.000 TL ek ödeme müjdesi çıktı!
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EYT yasası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirirken yaş beklemeye gerek kalmadan emekli olma hakkı tanındı. Bankalar ise promosyon yarışına girerken Denizbank, promosyon kampanya detaylarını açıkladı. Milyonlarca vatandaş için Denizbank emekli promosyon şartları açıkladı.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI

-3 yıl boyunca Denizbank'ta kalma taahhüt vermesi durumunda geçerli olur.



-Promosyon tutarları bankamıza yatmasıyla beraber 2 iş günü içerisinde sonrasında hesaplara aktarımı gerçekleşir.

-Denizbank promosyon ödemelerinde maaş alındığında toplam maaş tutarına bakılarak hesaplamalar yapılır.

-Mobil bankacılık uygulamasından kullanılarak promosyon başvuruları gerçekleşir.

Denizbank promosyon zamı

DENİZBANK PROMOSYON TUTARLARI

-3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarında 6 bin TL,

-3.500 - 7.499 TL aralığında olan maaşlara 7 bin TL,

-7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 9 bin TL,

-10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenen promosyon tutarı ise 10 bin TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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