EYT'liler elini çabuk tutsun! Emeklilik kağıdını alır almaz bu bankaya koşacaklar: Tek seferde 10.000 TL ek ödeme müjdesi çıktı!

EYT yasası milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirirken yaş beklemeye gerek kalmadan emekli olma hakkı tanındı. Bankalar ise promosyon yarışına girerken Denizbank, promosyon kampanya detaylarını açıkladı. Milyonlarca vatandaş için Denizbank emekli promosyon şartları açıkladı.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON ŞARTLARI-3 yıl boyunca Denizbank'ta kalma taahhüt vermesi durumunda geçerli olur.
-Promosyon tutarları bankamıza yatmasıyla beraber 2 iş günü içerisinde sonrasında hesaplara aktarımı gerçekleşir. -Denizbank promosyon ödemelerinde maaş alındığında toplam maaş tutarına bakılarak hesaplamalar yapılır. -Mobil bankacılık uygulamasından kullanılarak promosyon başvuruları gerçekleşir.