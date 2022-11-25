EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:20

EYT'liler, emekliye ayrılacaklar! Tek tıkla emekli maaşınızı öğrenin: SGK emekli aylık hesaplama 4a, 4b, 4c!

Sosyal Güvenlik Kurumu henüz emekli olmamış kişilerin emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını öğrenmeleri için bir sistem geliştirdi. SGK emekli aylık hesaplamalarına ilişkin bilgiler haberimizde.

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:20
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EYT'liler, emekliye ayrılacaklar! Tek tıkla emekli maaşınızı öğrenin: SGK emekli aylık hesaplama 4a, 4b, 4c!


Türkiye’deki milyonlarca çalışan emekli olmak için gün sayıyor. Emekli olunacak tarihin yanı sıra emekli maaşının ne kadar alınacağı da merak konusu oluyor. Çalışanlar sigorta giriş yılı, prim, yaş gibi şartlara göre emekli olabiliyor. Emekli maaşını ne kadar alacakları ise genellikle emekliye ayrıldıktan sonra aldıkları ilk maaş ile belli oluyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çalışanların emekli olduklarında ne kadar maaş alabileceklerini öğrenmeleri için bir sistem kuruldu. E-Devlet üzerinden giriş yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve SSK Sicil No ile anında emekli maaşlarının tutarını öğrenebiliyorlar.

Tek tıkla emekli maaşını öğren!



Türkiye’deki 4,5 milyondan fazla EYT’li emekli olmak için hükümetten gelecek kararı beklerken şimdiden emekli aylığı hesaplamaları başladı. Yeni yılda emekliye ayrılacak olan birçok kişi alacakları ilk maaşın ne kadar olacağını merak ediyor. 4A, 4B, 4C’li çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir kolaylık sağlandı.

Sistem üzerine sadece dört bilgiyi girerek emekli olduklarında ne kadar maaş alacaklarını öğrenebilecekler.

SSK 4A üzerinden emekli olacak kişiler SGK aylık hesaplama sayfasına girecek. Burada T.C. kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus ili ve doğum tarihi bilgilerini girdikten sonra Sorgula butonuna tıkladıklarında alacakları emekli maaşı görülecektir.

sgk

SSK EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

Bağkur 4B’liler ise T.C kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra açılan sayfada emekli maaşı bilgilerini öğrenebilecekler.

BAĞKUR 4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

SGK 4C’liler de maaş hesaplama sayfasına girerek doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türü gibi bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girdikten sonra emekli maaşları hesaplanacak.

SGK 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA İÇİN TIKLAYIN

SGK tarafından sunulan bu kolaylık ile birlikte çalışanlar SGK müdürlüklerine gitmeden ve emekli olmadan ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyorlar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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