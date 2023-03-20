EYT'liler hayallerindeki emekliliği yaşayacak! Tüm ödemelere ek 10.000 TL daha verilecek: Listedekiler yaşadı!

EYT'liye 10 bin lira promosyon müjdesiyle beraber emeklilerin araştırmaları hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT
yasası Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. EYT yürürlüğe girmesiyle birlikte promosyon yarışmasına bankalar da katıldı. EYT'liler emekli olduktan hemen sonra 10 bin liraya varan ödeme alma imkanına sahip oluyor. Emekliler bankalardan gelen güncel teklif miktarlarını inceliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? işte detaylar…
BANKA EMEKLİ PROMOSYONLARI!
Emekli olduktan sonra EYT'liler için promosyon süreci başlarken, bankaların rekabeti de arttı. SGK'nın geçen yıl bankalarla yaptığı anlaşmanın ardından hangi bankanın ne kadar emekli maaşı verdiği belli oldu.
ALBARAKATÜRK
Aylık 3500 Türk Lirasının altında olanlar 4500, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlar 5500, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlar 6000, 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 6500 Türk Lirası alacak. Maaş almanın yanı sıra 2 otomatik ödeme talimatı verenler promosyonlarını 500 Türk Lirası, emekli yakınını getirenler ise kişi başı 500 Türk Lirası artırıyor. 6 kişiye kadar referans hakkı bulunuyor.
AKBANK
Aylık 3500 Türk Lirasının altında olanlar 4200, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlara 4850, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlara 6250, 10000 Türk Lirası fazla olanlara 7.000 Türk Lirası ödüyor. kredi
kartı ile her ay 10000 Türk Lirası harcama sözü için 1.500 Türk Lirası çipli para veriyor. Maaş ödenmeden 2 gün önce faizsiz para çekme imkanı da sunuyor.
DENİZBANK
EYT'li olarak ilk kez DenizBank'tan maaş alacaklar. 3 yıl maaş vaadiyle Mobildeniz uygulamasını indirerek 10000 Türk Lirasına varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz. Kampanya 30.04.2023 tarihine kadar geçerlidir. 3500 Türk Lirası altı maaş alanlar 6000 Türk Lirası, 3500 Türk Lirası - 7500 Türk Lirası arası maaş alanlar 7000 Türk Lirası, 7500 Türk Lirası - 10000 Türk Lirası arası maaş alanlar 9.000 Türk Lirası, 10000 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlar 10000 Türk Lirası Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanmanız gerekmektedir.
FİBABANKA
Aylığı 3500 Türk Lirası kadar olanlar 3000, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlar 3500, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlar 4500, 10000 liradan fazla olanlar da 5000 Türk Lirası promosyon veriyor.
GARANTİ BANKASI
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 4500, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlara 5250, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlara 6750 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 7500 Türk Lirası alıyor. Ayrıca kredi kartı alıp toplamda 500 Türk Lirası harcayanlar 1000 Türk Lirası bonus kazanıyor. İş günlerinde saat 16:00'a kadar internetten ve mobil şubelerden yapılan para transferleri veya EFT işlemlerinden ücret alınmaz, tüm bakiyeyi kuruşa kadar çekme imkanı, mevduat ve kredilere özel faiz imkanı sunar.
HALKBANK
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 3000, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlara 3500, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlara 4500, 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 5000 Türk Lirası alıyor.
ING
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 5100, 3500-7500 Türk Lirası arasında olanlar 5950, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlara 7650, 10 bin Türk Lirası ve üzeri olanlar 8500 Türk Lirası alıyor. Ayrıca 15 Mayıs'a kadar emekli maaşını ING'ye devredenler, her otomatik ödeme için toplam 1500 Türk Lirasına kadar 500 Türk Lirası ek nakit ödeme kazanabilecek. 3 fatura ödeme talimatı veren EYT üyeleri 10000 Türk Lirasına kadar ödeme alıyor. Ayrıca müşteri temsilcileri ile doğrudan iletişim, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık, acil durum hizmetleri gibi olanaklar da sunmaktadır.
İŞ BANKASI
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 4500, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlar 5250, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlar 6750, 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 7500 Türk Lirası alıyor.
KUVEYT TÜRK
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 4800, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlar 5600, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlar 7200, 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 8.000 Türk Lirası alıyor. Kart ile 100 Türk Lirası ve üzeri ilk market alışverişlerine 20 Türk Lirası puan hediye edilecek.
ŞEKERBANK
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 3000, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlara 3500, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlar 4500, 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 5000 Türk Lirası alıyor. Ayrıca müşterilerine eve teslim maaş, ofiste işlem önceliği gibi seçenekler de sunmaktadır.
QNB FİNANSBANK
Aylığı 3500 Türk Lirasına kadar olanlar 4800, 3500-7500 Türk Lirası arası olanlar 5600, 7500-10000 Türk Lirası arası olanlar 7200, 10000 Türk Lirasından fazla olanlar 8000 Türk Lirası alıyor.
10 BİN TL EK ÖDEME
EYT yönetmeliğinin yayımlanıp 2023 yılında yürürlüğe girmesinin ardından ödeme tarihini ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getiren 2 milyon 250 bin emekli emekli oldu. Mart ayında emekli maaşı için başvuran EYT'linin maaşı 1 Nisan'dan itibaren ödenecek. Ayrıca bankalar yeni müşteri kazanmaya ve emeklilik ikramiyelerini artırmaya yönelik tedbirler almıştır. Özel bankalardan emekli maaşı alan EYT üyeleri için promosyon tutarı 10 bin Türk Lirası olup, aşağıdaki şartları sağlayanlara ek ikramiye ödenir.
1 NİSAN'DAN İTİBAREN EYT MAAŞ ÖDEMESİ YAPILACAK
EYT yönetmeliğinden yaş şartı tamamen kaldırıldı. Dolayısıyla ödeme tarihi ve sigorta süresi dolan EYT üyelerinin düşünme hakkı vardır. 2023 yılında 2,25 milyon kişinin emekli olması bekleniyor. Ödeme tarihi ve sigorta süresi bekleyen EYT'li var ve yaklaşık 2,5 milyon daha var. Bu kişiler şartları yerine getirdikleri anda emekli maaşı almaya hak kazanırlar. Türkiye'de SGK
kanunlarına göre emeklilik talebinin yapıldığı ayı takip eden ayın 1'inden itibaren aylık ödenir. Yani Mart ayında EYT'ye başvuranların maaşları 1 Nisan'dan itibaren bağlanacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 5500 TL
EYT'lilerin en çok merak ettiği konulardan biri de 2023 emekli maaşı zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi oldu. Ocak 2023'te emekli maaşı ve memur zammı yüzde 30'a ayarlandı. Ocak-Temmuz dönemi için asgari emekli maaşı 5500 Türk Lirası olarak belirlendi. EYT yasasına göre emekliler için en düşük maaş 5500 Türk Lirası oldu. EYT Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesi ve milyonlarca vatandaşın emekli maaşı alacak olması özel bankalar arasında rekabeti yarattı. Bu kapsamda emeklilere yönelik promosyonlar emekliler için ek gelir olurken, bu rakam 10 bin Türk Lirasına yükseldi.
HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
Promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl taahhüt veren emeklilere 8500 Türk Lirasına kadar ödeme yapılırken, ek ödeme kampanyalarıyla bu ödeme 10000 Türk Lirasına yükseldi.
EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKAMI DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?
Banka promosyonu aldıktan sonra daha cazip bir teklif çıkarsa, değerlendirebilirsiniz. Burada örnek gösterip bankanızdan miktarı artırmasını isteyebilir ya da başka bir bankayı tercih edebilirsiniz. Banka değiştirmenin cezası yok. Aldığınız promosyon ödemesinin tutarını iade etmeniz yeterlidir.