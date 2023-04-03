EYT'liler hemen tahsis numaranızı kontrol edin! 19.500 TL ödeme kesinleşti: 7500 TL maaş alanlar dikkat!

EYTLİLER BU AY PARANIN İÇİNDEN GEÇİYOR
EYT’lilerin ilk maaşları ödenmeye başladı. Buna göre en düşük emekli maaşının
7 bin 500 lira olmasının ardından En düşük emekli maaşı alacak olan EYTlilerin cebine tam 19 bin 500 lira para girecek. EYT
yasasının meclisten geçmesinden sonra bayram eden EYTliler ilk maaşlarında resmen yeniden bayram edecekler.
Şimdiye kadar EYT yasası ile ilgili olarak 1.6 milyon EYTli başvurusunu tamamladı. SGK
tartından maaş bağlanma işlemleri ise son sürat devam ediyor. En düşük emekli maaşını alacak EYTlinin bile eline Tam tamına 19 bin 500 lira para geçecek.
28 BİN LİRA ALACAKLAR
Emekliliğe hak kazanan EYTliler ilk aylıklarını bayram ikramiyelerini ve banka promosyonlarını toplu alacak. Nisan ayında EYTli emeklilerin hesaplarına en az 19 bin 500 lira para yatacak. En düşük emekli maaşı bağlanan EYTlinin bile hesabına nisan ayında 9500 lira ve banka promosyonu ile birlikte bu rakam 19 bin 500 liraya ulaşıyor. Eğer bu EYTliler emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmesi durumunda ise tam tamına 28 bin lira ödeme alacak. Ancak bazı EYTliler halen işlemlerini tamamlayamadı başvurusunu yapan bir çok EYTli hak kaybı olup olmayacağını merak etse de herhangi bir hak kaybı yaşanmayacağı belirtildi. Emeklilik dilekçesinin verildiği aydan sonraki aybaşından itibaren emekli maaşları düzenli olarak ödenecek. Yani bu durumda 31 Mart itibari ile işlemlerini tamamlayan hak sahibi EYTliler nisan ayında maaşlarını alacaklar.