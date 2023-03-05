EKONOMİ
05 Mart 2023 - 00:15

EYT'liler hop oturup hop kalkacak! En düşük EYT'li maaşı açıklandı: Kimi sevindi, kimi üzüldü!

(EYT) için umutlu bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sonucunda, EYT'lilerin durumunu çözmek için çalışmaların yapılacağı açıklandı.

EKONOMİ
05 Mart 2023 - 00:15
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EYT'liler hop oturup hop kalkacak! En düşük EYT'li maaşı açıklandı: Kimi sevindi, kimi üzüldü!
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üç haftalık ara vermişti. Meclis ara sonrasındaki ilk çalışma gününde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü.

TBMM'de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlar, yaş dışındaki koşulları sağladıkları takdirde hemen emekli olabilecekler. EYT'li SSK'lılarda 5000-5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR'lu ve Emekli Sandığı'na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.



Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT'liler emeklilik dilekçesi verebilecekler. Dilekçeyi mart ayının herhangi bir gününde verenlerin emekli aylıkları, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere bağlanacak.

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4A (SSK) statüsünde çalışanlar önce işyerinden ayrılıp sonra emeklilik dilekçesi verecekler. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişiler ise çalıştıkları kurumdan emekliye sevk onayı aldıktan sonra emekli olabilecekler.

Koşulları yerine getirmemiş olan EYT'liler, koşulları tamamladıkları tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verdiklerinde, dilekçe tarihini izleyen ay başından itibaren aylıkları bağlanacak.

EYT'lilerin emeklilik haklarına ilişkin yeni düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişinin faydalanması beklenen düzenlemeden, 5 milyona yakın sigortalının yararlanması öngörülüyor. İlk emekli maaşı ödemelerinde gecikmeler yaşanabileceği düşünülse de, hak kaybı olmayacak ve ilk ödeme ne zaman yapılırsa yapılsın, 1 Nisan itibariyle toplu ödeme yapılacak. Mart ayında dilekçe veren EYT'liler, Nisan ayındaki Ramazan Bayramı dolayısıyla 1.100 lira tutarındaki ikramiyeyi de alacaklar. EYT'de yaş sınırı olmayacağı açıklamasının ardından, 28-31 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 100 bin kişi, borçlanma için SGK'ye 44 milyar lira başvurusunda bulundu. Hemen emekli olabilecek 2,2 milyon sigortalının ortalama yaşı 48.5 olarak hesaplandı ve ortalama aylık tutarın 8 bin 733 lira olacağı tahmin ediliyor.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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