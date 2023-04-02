EYT'liler hüsrana uğradı! İlk maaş bu ay değil o ayda: Tarih verildi

EYT'lilere ilk maaş şoku haberi geldi. Beklenen ilk maaşların ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu. Tarihler ise belli oldu. İşaret edilen tarih aralığı ne zaman? İşte merak edilen bütün detaylar haberimizde.
EYT'LİLERİN İLK MAAŞ TARİHİ!Emeklilikte Yaşa Takılanlarlar için düzenlemenin çıkması ile birlikte başvurular gerçekleşti. Emeklilik işlemleri mesailer ile birlikte hızlandırılırken Nisan ayında ilk maaş alamayacaklarını dahi düşünenler oldu. Emekli maaşların Kasım, Aralık aylarında alınacağı belirtildi. Bu durum EYT'li emeklileri üzdü.
Ek mesailer dahi yapılmasına rağmen yoğunluk sebebi ile büyük şehirlerde 25.000- 40.000 işlemin tamamlandığı belirtildi. 4A statüsünde çalışan 1.600.000 kişiden neredeyse 200.000 kişinin işlemleri tamamlandı. Eylül ayında işlemlerin tamamının tamamlanacağı belirtildi. Sonuçlandırılma işleminin kasım, aralık ayına kalabileceğini de belirttiler. Bakan Bilgin ise EYT'li vatandaşların Nisan 2023 ayı itibari ile maaşların hesaplara aktarılacağını ifade etmişti. Fakat bu tüm EYT'lileri kapsamamaktadır. Mart ayında SGK işlemleri tamamlanmış olanlar Nisan ayında ilk maaşlarını alabileceklerdir. 1 Nisan 2023 tarihinde işlem yapanlar ise Mayıs 2023 tarihinde belirlenen günde maaşlarını alabileceklerdir. Nisan 2023 4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri şu şekildedir: -Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar 17 Nisan, -7 olanlar ayın 18 Nisan , -Son rakamı 5 olanlar 19 Nisan, -3 olanlar 20 Nisan, -1 olanlar 21 Nisan, -Son rakamı 8 olanlar 22 Nisan, -6 olanlar ayın 23 Nisan -4 olanlar ayın 24 Nisan -2 olanlar ayın 25 Nisan -0 olanlar 26 Nisan'da ödemeler gerçekleşecektir. 4B Bağ-KUR emekli maaşlarının ödeme tarihleri ise şu şekildedir: -Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 ise 25 Nisan, -Son rakamı 3, 1 olan kişiler 26 Nisan, - 8, 6 ve 4 olanlar 27 Nisan, -Son rakamı 2 ve 0 olan kişiler 28 Nisanda emekli maaşlarını alabileceklerdir.