EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk maaşla beraber...

Hükümetin masasındaki EYT düzenlemesi için son gelişmeler takip ediliyor. Ocak ayının ortasında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta 1,5 milyon kişi yararlanabilecek. Prim ve yaş şartıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yeni açıklamalar gelirken, EYT’den faydalananların ilk maaş tarihleri de belirlendi. EYT düzenlemesinde gözler artık Meclis’te. Emekli olabilmek için uzun süredir bekleyen EYT’liler Ocak ayında çıkacak EYT ile emekli olma imkanı yakalayacaklar. EYT için geri sayım başlarken yaş, prim şartı ve maaş tarihi de netleşti.
Yaş ve prim şartı aynı kalacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’den ilk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanabileceğini ve yıl sonunda yapılacak yeni belirleme ile bu sayının artabileceğini ifade etti. EYT düzenlemesinde yaş ve prim şartının değişmeyeceğini vurgulayan Bilgin, prime takılanlar olmayacağını çünkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Prim günü olarak 5000 ve 5400 günlerinin geçerli olduğunun altını çizerek, kadınlarda 20, erkeklerde de 25 şartının yerine getirilmesi halinde emeklilik şansının olacağını dile getirdi.