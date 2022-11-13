EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 18:17

EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk maaşla beraber...

Milyonlarca EYT'li Bakanlıktan gelecek haberi bekliyor. Çalışmalarda sona gelinirken EYT'liler için kilit noktaları ortaya çıktı. SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor. İşte EYT'lilerin ilk maaş tarihi.

EKONOMİ
13 Kasım 2022 - 18:17
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EYT'liler için Ocak-Şubat ayı detayı! Başvuru yapmak gerekiyor, ilk maaşla beraber...


Hükümetin masasındaki EYT düzenlemesi için son gelişmeler takip ediliyor. Ocak ayının ortasında yasalaşması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta 1,5 milyon kişi yararlanabilecek. Prim ve yaş şartıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den yeni açıklamalar gelirken, EYT’den faydalananların ilk maaş tarihleri de belirlendi.

EYT düzenlemesinde gözler artık Meclis’te. Emekli olabilmek için uzun süredir bekleyen EYT’liler Ocak ayında çıkacak EYT ile emekli olma imkanı yakalayacaklar. EYT için geri sayım başlarken yaş, prim şartı ve maaş tarihi de netleşti.

Yaş ve prim şartı aynı kalacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’den ilk etapta 1,5 milyon kişinin yararlanabileceğini ve yıl sonunda yapılacak yeni belirleme ile bu sayının artabileceğini ifade etti. EYT düzenlemesinde yaş ve prim şartının değişmeyeceğini vurgulayan Bilgin, prime takılanlar olmayacağını çünkü 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmeyeceklerini açıkladı. Prim günü olarak 5000 ve 5400 günlerinin geçerli olduğunun altını çizerek, kadınlarda 20, erkeklerde de 25 şartının yerine getirilmesi halinde emeklilik şansının olacağını dile getirdi.

EYT’linin ilk maaş tarihi belli oldu

Bakan Bilgin’in açıklamaları ardından EYT’nin kapsamı bir nebze daha netleşmiş oldu. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram ise EYT ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Katıldığı canlı yayında konuşan Bayram, prim gün sayısını doldurmayanlar, sigortalılık süresini doldurmayanlar bu şartları sağladıkça emekli olacak dedi. Bakan Nebati’nin söylemine göre EYT’nin 15 Ocak’tan itibaren yasalaşacağı belirtilirken, EYT’li vatandaşların dilekçe ile başvuru yapması gerektiğini söyledi.

EYT’nin 15 Ocak’ta yasalaşması durumunda SGK kanununa göre bir sonraki ay emekli maaşı bağlanacak. Buna göre EYT’li 1,5 milyon kişi ocak ayı sonunda emekli olacak ve sonrasında ilk emekli maaşını Şubat ayında alabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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