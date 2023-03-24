EYT'liler için süre dolmak üzere! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsini ilgilendiriyor: Tarihi kaçıran hakkını kaybeder!

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca vatandaş maaşlarını almak için gün sayıyor. Öte yandansa borçlanma ve sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin yapılan duyuru EYT'lileri şaşırttı.
Emekliler için güncel gelişmeler yaşandı! Detaylar burada…
Uzun süredir emeklilik mücadelesi veren milyonlarca EYT'linin beklediği yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı ve ardından detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni yasa ile yürürlüğe giren emekli aylığına hak kazananlar için detaylarsa gün yüzüne çıktı. İşte vatandaşların merak ettiği detaylar...
EYT'DEN FAYDALANACAKLAR!
EYT genelgesi ile yürürlüğe giren EYT
maddeleri ile EYT'nin kime ne fayda sağladığı ortaya çıktı. Genelgeye bakıldığında kamuya personelleri ile emekliler bu imkanlardan faydalanabiliyor. subay, askeri memurlar, subay, gedikli erbaşlar hakkında hüküm, yetersizlik, ve disiplin suçlarından hüküm giymiş olan için yine mahkemece verilen suçlardan 3 Mart ve sonrasında işten çıkmasıyla emeklilik hakları tanımlanacak.
25 YIL ŞARTI GETİRİLDİ!
EYT'den emekli maaşı almaya hak kazanan kadın ve erkek işçiler 25 yıl hizmet şartına tabi tutulurken, 25 yıldan az hizmet için toplu ödeme yapılacağı bildirildi.
ÖDEMELER GERİ Mİ ALINACAK?
Beklenen EYT yasası yayınlandı. Ancak emekli olabildikleri gibi emekliliğe hak kazanamayan birçok vatandaş da bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu EYT genelgesinde ayrıca EYT'den yararlanamayanlar, ikramiye kredisi ve çeşitli sosyal sigorta kurumlarına bağlı vatandaşlar için toplu ödeme (prim iadeleri) konusu açıklandı. Milyonlarca vatandaş borçları ve sigorta primleri nedeniyle emeklilik hayali kurarken SGK
önemli bir duyuru yaptı. Aynı bölümde, borçlanmak ya da çalışmakla tamamlanmayan prim ödemeler için isteğe bağlı sigorta primleri de dikkate alınır. İl özel idarelerinde SGK emekliliği için gerekli olan prim gün sayısını tamamlamayan kişiler ödedikleri primin tamamını geri alma hakkına sahip olmuştur.