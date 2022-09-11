EYT'liler için yeni düzenleme çalışmaları başladı! EYT düzenlemesi için yeni açıklama SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'tan geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a maaş müjdesi







"Peki EYT’liler en erken ne zaman emekli maaşı alabilecek?"











SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında çok önemli bir açıklama yaptı. EYT ile yapılan anlaşmadan geri dönüşün olmadığını vurgulayan Karakaş, yazısının içeriğinde EYT'lilerin en erklen ne zaman emekli maaşlarını alabilecekleri konusunda bir soruya yanıt verdi. İşte İsa Karakaş'ın EYT hakkındaki açıklaması..EYT’liler en erken ne zaman emekli maaşı alabileceği sorusunun cevabının sağlıklı olarak tahlil edilebilmesi için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun TBMM’deki görüşmelerle hazırlanacağını söyleyen SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, SGK bütçesi ve hükümetten yapılan açıklamayla birlikte planlamalara da bakılması gerektiğini ifade etti.Bu kapsamda EYT takviminin 1 Ekim TBMM'nin açılışı sonrası düzenlebileceği bilgisini paylaşan Karakaş, Ekim ayında ilk olarak sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçiş çalışmalarının tamamlanabileceğini, 15 Ekim'de merkezi bütçe görüşmelerinin yapılabileceğini bu çerçevede Aralık ayı içinde EYT yasa teklifinin de TBMM’de görüşülebileceğini kaydetti. EYT düzenlemesinin yürürlüğe gireceği tarihin 2023 yılının ocak ayı olmasının değerlendirildiğini söyleyen İsa Karakaş, 'Genel bir kural olarak, emekli maaşı alma hakkı, emeklilik başvurusunu takip eden aydan itibaren kazanılır, ancak işlem sigorta durumuna göre farklılık gösterir.' dedi. Sonuç olarak; SSK ve Bağ-Kur'dan emekli maaşı almaya hak kazananlara, yazılı isteklerini gönderdikten sonraki, Emekli Sandığı'ndan maaş almaya hak kazananların da istek tarihini takip eden ayın başından itibaren aylıklarının bağlanabileceğini belirten İsa Karakaş, EYT düzenlemesinde çıkarılacak olan kanunun en erken Aralık ayında kabul edilmesi ve yürürlük tarihinin de 2023 yılının ocak ayı olması durumunda EYT’lilerin en erken 2023 yılının şubat ayında emekli maaşlarını alabileceklerini aktardı. Bu kapsamda EYT’liler Aralık'ta çıkarılması muhtemel yasanın yürürlüğe alınacağı ocak ayında emekli dilekçelerini verirlerse bile SGK mevzuatına göre takip eden şubat ayın itibariyle maaşlarını alabilecekler.