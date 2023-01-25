EYT'liler ilk maaşları için geri sayıma başlıyor! Bakan Bilgin, 1 Mart'ı gösterdi..

Bengü Türk TV'nin canlı yayın programına katılan ve orada gndeme dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT
düzenlemesi ile ilgili gelen soruları yanıtladı. Kamuda Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü müzakereleri çerçevesinde TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ başkanları ile görüştüklerini belirten Bakan Bilgin, süreci onların istediğini, kendilerinin de aynı kanaatte olduklarını söyledi.
"TBMM, EYT'LİLERİN 1 MARTTA MAAŞ ALMALARINA YÖNELİK DÜZENLEMEYİ ÇIKABİLİR"
EYT düzenlemesi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, "1 Mart'ta EYT üyelerinin ilk maaşlarını alabilecekleri konusunda Meclis'ten bir kural çıkacağını düşünüyorum" dedi. “EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihi geri esnetilir mi? şeklinde gelen soruyu da yanıtlayan Bakan Bilgin, "Hayır, çünkü EYT dediğimiz şey 8 Eylül'de yürürlüğe giren yasa değişti ve yaş şartı getirildi. Dolayısıyla 'bu tarihte personel çalıştırılması gerekiyor ki yaşa takılma durumu gerçekleşsin" diye konuştu.
"STAJ DÖNEMİNDE İŞ AKDİ GERÇEKLEŞMİYOR"
EYT'de stajyer ve çırakların durumu sorulduğunda Bilgin, emeklilik için "ikramiye gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" koşulları olduğunu yineledi. Vedat Bilgin, EYT yönetmeliğinden yaş şartı durumunun kaldırıldığını söyleyerek stajyer ve çıraklar için şunları söyledi: "Stajyerler işyerinde iş ilişkisi kurmuyorlar. Onlar için prim, yani bu onlar için geçerli bir durum değil, oraya okumak için gidiyorlar. Bu eğitim sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için Devlet sağlık sigortası öder ve onları korumak için sigorta yaptırır. İş sözleşmesi ile karıştırılmamalıdır. Orada bir karmaşa var. Borçlanma falan söz konusu olamaz. İşveren kim, borçlanma kime yapılacak? niz kim olacak, borçlarınızı kime yatıracaksınız? Yani iş sözleşmesinin gerektirdiği koşul ve standartların hiçbiri onlar için söz konusu bile değildir."
“SGK ÇALIŞANLARI GÜÇLÜ ÇALIŞTI"
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanlarının bu süreçte ciddi yoğunluk yaşadığını hatırlatan Bilgin, "SGK personeline ve arkadaşlarına çok büyük bir yük var. Bizimkiler çok çalıştı. Bazen haftalarca Cumartesi, Pazar demeden başvurulara cevap vermeye çalışıyorlar. Özellikle yılbaşı öncesi bu yoğunluk geçti, hala bir yoğunluk var. Bu nedenle Kurulumuzdan SKG personelimiz ve süreçte emeği geçen arkadaşlarımız için bir nevi ikramiye diyebileceğimiz bir anlaşmaya varmasını bekliyoruz” diye konuştu.