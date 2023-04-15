EYT'liler maaşı teker teker değil çifter çifter alacak! Bugün resmen başladı: O numaraya göre maaşınız ne zaman yatacak hemen öğrenin! Bankalardan duyuru yapıldı

Bugün, EYT kapsamında emekli olanların uzun bir bekleyişin ardından haklarına kavuştuğu ve ilk maaşlarını aldığı haberleriyle dolu. Bu mutlu haberi duyan milyonlarca emekli vatandaşın yüzleri gülmekte. Hatta maaşlarının yanında ek ödemeler sayesinde Ramazan Bayramı da bolluk ve bereket içinde geçecek. Maaş ödemeleri için de müjdeli haberler var. Bayramdan önce maaşların yatacağı hükümet tarafından açıklandı ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan maaş alan milyonlarca vatandaş için ödeme günleri başladı. Bağ-Kur ve SSK'dan emekli olanlar 14-18 Nisan tarihleri arasında maaşlarını alırken, 19 Nisan'da Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar maaşlarına kavuşacaklar. Bu maaşların yanında, her emekli için minimum aylık 7 bin 500 TL ödeme yapılacak ve üzerine 2 bin TL bayram ikramiyesi de yatırılacak.
EYT'LİLERE ÇİFT MAAŞ
Ancak, bu ödemelerle de sınırlı değil. EYT emeklilerine çift maaş ödemesi yapıldığı ortaya çıktı. EYT'den emekli olanlar, maaşlarının hemen ardından iki katı bir ödemeyle karşılaştılar. Bu durum, emekli maaşlarına ne kadar yatırıldığına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. EYT emeklileri, en az 7 bin 500 TL maaş alırken, üstüne 2 bin TL bayram ikramiyesi ve maaş farkını da almaktadırlar.
EYT emeklilerinin maaş ödemeleri tamamlanırken, e-Devlet üzerinden maaşlarını sorgulayabilmeleri de mümkün. Emekli sicil numaralarına göre belirlenen maaş günlerini öğrenebilirler ve "Emekli Günlük Ödeme Sorgulama" seçeneği ile de emekli maaş farklarını öğrenebilirler. Ayrıca, EYT emeklileri Mart ayında başvurularını yaparak promosyon başvurusunda da bulunabilirler. Maaş ödemelerinin ardından 2-3 iş günü içinde promosyonlarını alabilirler. En az emekli maaşına göre hesaplandığında, promosyon miktarı 7 bin 500 TL ile 9 bin 999 TL arasında belirlenmektedir. Bu ödeme miktarı, tüm bankalara bakıldığında minimum 4.500 TL olmaktadır. Bazı bankalarda ise 7 bin TL, 9 bin TL gibi yüksek promosyon miktarlarına denk gelmektedir. EYT'liler maaşlarının yatmasının ardından iki katı kadar bir ödeme ile karşılaşıyorlar. En az maaşa sahip olan EYT'liler bile 7,500 TL promosyon alırken, 2,000 TL'lik bir bayram ikramiyesi de alıyorlar. Ayrıca maaş farkları da hesaba katıldığında, ilk maaş ödemesinde neredeyse iki katı kadar ödeme alıyorlar. Nisan ayı, bu ödemelerle bereketli bir ay haline geliyor ve promosyon ödemeleri de bu berekete ekleniyor.