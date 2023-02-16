EYT'liler mutlaka bakın! O tarihe kadar süre verildi: SGK'dan flaş EYT kararı milyonları etkileyecek!

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında depremzede vatandaşlar için destekler sürerken bir haber de SGK'dan geldi. SGK depremzede EYT'li vatandaş için yeni kararını paylaştı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT'Lİ VATANDAŞ İÇİN SGK KARARI6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan ilçeleri olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında 10 il büyük yıkımlarla depremden etkilendi. Depremzededen etkilenen milyonlarca depremzede vatandaş için devlet kurumlarından kararlar tek tek paylaşılıyor. SGK tarafından verilen karara göre depremde yakınlarının hayatını kaybeden vatandaşlar için cenaze ödeneği sağlanıyor. Cenaze ödeneği 2 bin 5 TL olarak sağlanırken bunun yanında yetim ve eşini kaybeden kadınlar için de maaş sağlanacak. Sigortalı vatandaşın eşi, eşi yoksa çocuğu, çocuğu yoksa anne veya babası ya da kardeşlerine cenaze ödenekleri başvuru yapıldıktan sonra 1 Mart tarihinde verilecek. Aynı zamanda bu tarihte ölüm maaşı da bağlanacak. Cenaze ödeneklerinin başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Vefat etmiş olan kişi SSK veya Bağ Kur'lu ise ve iş kazası kapsamında sayılıyorsa prim gün sayısına bakılmadan nakit ödemeleri yapılacak. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık maaşı, uzun vadede sigorta kolları ile ilgili en az 360 prim günü olan vatandaşların yakınları cenaze yardımı alacak.
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Ölüm maaşları, malulen emekli veya iş kazası, meslek rahatsızlığı sebebiyle iş göremezlik maaşı alan, SSK ve sigorta başlangıçlarından en az beş sene geçen, uzun vadeli sigorta kapsamında en az 900 gün primi olan vatandaşlara 1 Mart tarihinden itibaren ölüm maaşı bağlanacak, Bağ Kur ve 4C'li çalışan vatandaşlar için 1800 gün prim günü aranacak. Sigorta süresi ve prim günü dul ve yetim maaşlarında yeterli olmayan hak sahibi vatandaşlar, vefat eden vatandaşlar için ödenen primleri SGK'dan toplu olarak alacak. Dilekçelerin e-Devlet sistemi üzerinden doldurulması gerekiyor. Gelir, maaş, ödenek talep belgeleri doldurularak SGK merkezlerine de iletilebilecek. SGK 10 farklı şehirde faaliyet göstermekte olan iş yeri ve bu bölgelerde ikameti olan sigortalı vatandaşlar için 6 aylık prim borçlarını gecikme faizi uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine kadar erteleyecek. Depremden etkilenen 10 şehirde yaşayan EYT doğum, askerlik, Bağ Kur ihya işlemleri gibi borçlar da ertelendi. 31 Temmuz tarihine kadar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş ihya edilenleri de dahil etmek üzere bütün prim borçlarının ödeme tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi.