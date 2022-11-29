EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 20:14

EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama sayfası açıldı!

EYT yasası çıkmadan önce emekli maaşını öğrenmek isteyenler için yeni bir hizmet başladı. SGK emekli aylık hesaplama hizmeti ile 4A 4B 4C emekli maaş hesaplama işlemi yapılabilecek.

EKONOMİ
29 Kasım 2022 - 20:14
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama sayfası açıldı!


Emekli olmayı düşünen ve çalışma hayatına devam eden birçok kişi emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK emekli maaş hesaplama robotu hizmetini erişime açtı. Bu hizmetin ardından milyonlarca EYT’li emekliye ayrıldıklarında ne kadar maaş aşacaklarını hesaplamaya başladı. SGK tarafından sunulan hizmet ile birlikte 4A, 4B ve 4C’li olanlar emeklilik maaşlarını tek bir tıkla öğrenebiliyorlar.

SGK EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?

SGK’nın yeni hizmetini duyurması ardından EYT’liler hareketlenmeye başladı. Ocak ayında çıkması beklenen yasa öncesinde ne kadar maaş alacaklarını öğrenebilecekler. Hizmet, SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden bazı bilgiler girilerek yapılabiliyor.



Emekli maaşını hesaplamak isteyenler uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girerek talep edilen bilgileri doğru bir şekilde yazdıktan sonra alabilecekleri maaş tutarını görüntüleyebilecekler. Maaş hesaplamaları 4A, 4B ve 4C için ayrı ayrı yapılmaktadır.

SGK 4A 4B 4C EYT maaş hesaplama!

EYT’liler emekli olduktan sonra yani 2023 yılından sonra ne kadar maaş alacaklarını kolayca hesaplayabilecekler. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü ve prim ödemesi dikkate alınmaktadır. EYT’liler bu hizmete yoğun ilgi gösterirken, maaş ve emeklilik zamanı bilgileri girerek kesinlik içermeyen emekli maaşı hesaplanmaktadır.

4A Emekli Maaşı Öğrenmek İçin Tıklayınız

4B Emekli Maaşı Öğrenmek İçin Tıklayınız

4C Emekli Maaşı Öğrenmek İçin Tıklayınız,

 2023 yılında emekli olmayı düşünenler maaş hesaplamalarını SGK sitesinde yer alan robot üzerinden saniyeler içerisinde öğrenebilecekler. Sistemde T.C. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfusa kayıtlı olduğu il ve doğrum tarihi gibi bilgiler girilerek emeklilik maaşı görüntülenebilecek. SGK’nın maaş hesaplama robotunun kesinlik içermediği, ortalama bir hesap verdiği de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak içinde!
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak içinde!
Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti
Dünya Kupası hazırlığında 400-500 kişi hayatını kaybetti
Brent petrol tepetaklak oldu, yeni indirim geldi! Motorine yeni indirim geliyor: Duyan depo fulleyecek!
Brent petrol tepetaklak oldu, yeni indirim geldi! Motorine yeni indirim geliyor: Duyan depo fulleyecek!
Tatilcilere kötü haber! Hem otele hem devlete para ödeyeceksiniz: İşte konaklama vergisi hesaplaması
Tatilcilere kötü haber! Hem otele hem devlete para ödeyeceksiniz: İşte konaklama vergisi hesaplaması
Asgari ücret 2023 yeni hesap! Yüzde 40, 45, 50 zam: İşte basına sızan son hesaplama!
Asgari ücret 2023 yeni hesap! Yüzde 40, 45, 50 zam: İşte basına sızan son hesaplama!
Son Haberler
Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak o tarif çok beğenildi
Kaşık kaşık yediren saray muhallebisi! Davet sofralarını tatlandıracak...
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını, kriptosu olanlar bunlara dikkat!
İslam Memiş 'işler çıkmaza girdi' diyerek uyardı: Doları, altını,...
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak içinde!
Aday memur ile normal memurun maaş farkı olacak mı? Yüzbinler merak...
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ arsa kurası!
TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek, kuralar başladı mı? TOKİ...
Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim olacak dedi!
Fatih Portakal 6'lı masanın adayını açıkladı! Kesinlikle o isim...
EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı: AK Parti’nin önemli ismi en net tarihi verdi!
EYT ve sözleşmeli personel düzenlemesinde geri sayım başlatıldı:...
Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın annesi ile birlikte.... Bomba gelişme!
Bu sözler ortalığı karıştırır! Nihan Doğan, Bahar Candan'ın...
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz...
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu...
Kripto patronu milyarder helikopter kazasında yaşamını kaybetti
Kripto patronu milyarder helikopter kazasında yaşamını kaybetti
Meryem Uzerli resmen para basıyor! Güzelliğine milyon liralar yağdı: İşte kazancı!
Meryem Uzerli resmen para basıyor! Güzelliğine milyon liralar yağdı:...
Chelsea'den bomba gibi bir transfer hamlesi
Chelsea'den bomba gibi bir transfer hamlesi
İngiliz Devi Liverpool satılıyor mu?
İngiliz Devi Liverpool satılıyor mu?
Sağlığınız için masadan tuzu kaldırın
Sağlığınız için masadan tuzu kaldırın
Peynirli krep nasıl yapılır, malzemele neledir? 24 Kasım Gelinim Mutfakta peynirli krep izleyicilerin canını çektirdi
Peynirli krep nasıl yapılır, malzemele neledir? 24 Kasım Gelinim Mutfakta...