EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak? 4A 4B 4C emekli maaşı hesaplama sayfası açıldı!

Emekli olmayı düşünen ve çalışma hayatına devam eden birçok kişi emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merak ediyor. SGK emekli maaş hesaplama robotu hizmetini erişime açtı. Bu hizmetin ardından milyonlarca EYT’li emekliye ayrıldıklarında ne kadar maaş aşacaklarını hesaplamaya başladı. SGK tarafından sunulan hizmet ile birlikte 4A, 4B ve 4C’li olanlar emeklilik maaşlarını tek bir tıkla öğrenebiliyorlar.
SGK EYT maaş hesaplama nasıl yapılır?SGK’nın yeni hizmetini duyurması ardından EYT’liler hareketlenmeye başladı. Ocak ayında çıkması beklenen yasa öncesinde ne kadar maaş alacaklarını öğrenebilecekler. Hizmet, SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden bazı bilgiler girilerek yapılabiliyor.
Emekli maaşını hesaplamak isteyenler uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ adresine girerek talep edilen bilgileri doğru bir şekilde yazdıktan sonra alabilecekleri maaş tutarını görüntüleyebilecekler. Maaş hesaplamaları 4A, 4B ve 4C için ayrı ayrı yapılmaktadır.
SGK 4A 4B 4C EYT maaş hesaplama!EYT’liler emekli olduktan sonra yani 2023 yılından sonra ne kadar maaş alacaklarını kolayca hesaplayabilecekler. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü ve prim ödemesi dikkate alınmaktadır. EYT’liler bu hizmete yoğun ilgi gösterirken, maaş ve emeklilik zamanı bilgileri girerek kesinlik içermeyen emekli maaşı hesaplanmaktadır.
4A Emekli Maaşı Öğrenmek İçin Tıklayınız4B Emekli Maaşı Öğrenmek İçin Tıklayınız
4C Emekli Maaşı Öğrenmek İçin Tıklayınız,2023 yılında emekli olmayı düşünenler maaş hesaplamalarını SGK sitesinde yer alan robot üzerinden saniyeler içerisinde öğrenebilecekler. Sistemde T.C. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba adı, Nüfusa kayıtlı olduğu il ve doğrum tarihi gibi bilgiler girilerek emeklilik maaşı görüntülenebilecek. SGK’nın maaş hesaplama robotunun kesinlik içermediği, ortalama bir hesap verdiği de dikkat edilmesi gereken hususlardan biri.