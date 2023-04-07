EYT'liler parayı kırdı! O banka 10.000 TL daha verecek: EYT'li bunu yaparsa ödeme alabilecek

EYT'li emekliler, Nisan ayının gelmesiyle birlikte ilk emekli maaşlarını almaya hazırlanıyorlar. Bu aynı zamanda EYT'li emekliler için promosyon ayı anlamına geliyor. Denizbank, açıkladığı yeni promosyon tutarıyla EYT'lilere erken bir bayram sevinci yaşattı! Tüm detaylar haberimizde... EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte, yaşa takılma sorunu resmen tarih oldu ve EYT'li emekliler emekli olma hakkı kazandı. 1,5 milyon EYT'li, 31 Mart'a kadar emeklilik başvurularını tamamladı ve Nisan ayından itibaren ilk maaşlarını almaya hak kazandı. Nisan ayı, EYT'liler için ilk maaş ayları ve aynı zamanda promosyon ayıdır! En düşük emekli maaşı 7500 TL olduğundan, gözler promosyon miktarlarında yapılacak değişikliklere çevrildi. Denizbank, 2,2 milyon kişiyi emekli yapacak EYT kararının çıkmasıyla birlikte yeni promosyon fırsatlarını açıkladı! Tutarları güncelleyen Denizbank, Nisan ayı için EYT'lilere kaçırılmayacak bir kampanya sundu.
DENİZBANK, EYT’LİLERE ÖZEL PROMOSYONLARINI DUYURDU!
Denizbank, EYT'lilere özel yeni promosyon fırsatlarını duyurdu ve büyük ilgi gördü. EYT'liler, ilk maşlarını alırken Denizbank'ın promosyonlarından da faydalanabilecekler. Denizbank, EYT'li müşterilerine 3 yıl taahhütte bulunmaları ve Denizbank mobil uygulamasını indirme şartıyla 10 bin liraya kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Denizbank promosyonları, alınan emekli maaşının miktarına göre belirleniyor. Denizbank, EYT'lilere yönelik promosyonunu yayınladığı makalenin içeriğine göre, 3.500 TL'ye kadar maaş alanlara toplamda 6 bin TL, 3.500-7.500 TL arası maaş alanlara toplamda 7 bin TL, 7.500-10.000 TL arası maaş alanlara toplamda 9 bin TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara toplamda 10 bin TL olmak üzere promosyon ve ek ödül sunuyor. Denizbank promosyonlarının yanında ek ödül müjdesi de verildi. Denizbank'ın yeni promosyon fiyatları 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Denizbank'ın EYT'liler için açıkladığı promosyon, maaşın bankaya taşınmasını takip eden 2 gün içinde hesaplara yatırılacak.