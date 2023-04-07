EYT'liler promosyon ateşini harladı! O banka en az 10.000 TL promosyon sözü verdi: Başvurular patlayacak

En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak güncellenirken promosyon tutarlarında da farklılıklar yapıldı. Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye kadar çıkış yakalarken bankalar tarafından güncelleme yapıldı. EYT
emekli promosyon kampanyaları üzerinden hangi banka ne kadar veriyor belli oldu. EYT emekli promosyon veren bankalar ve şartları.
ZİRAAT BANKASI
3.499 TL 'ye kadar olan emekli aylıklarına 3.000 TL,
3.500 TL - 7.499 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 9.999 TL aralığında olan emekli aylıklarına 4.500 TL, 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL olarak yapılan promosyon ödemelerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılır.
HALKBANK
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL, 3.500 TL - 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL
VAKIFBANK
3.499 TL'ye kadar olan emekli aylıklarına 3 bin TL, 3.500 TL - 7.599 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapılırken 3 yıl için toplamda ödeme yapılır.
AKBANK
3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 4.200 TL, 3.500-7.499 TL aralığında olanlara 4.850 TL, 7.500-9.999 TL arasında ki emekli maaşlarına 6.250 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek tutar ise 7 bin TL olarak belirlendi.
GARANTİ BANKASI
3.500 TL altında olanlara 4.500 TL 3.500-7.500 TL arasında olan maaşlara 5.250 TL, 7.500 - 10 bin TL aralığına 5.750 TL, 10 bin TL ve üzeri maaşlara ödenen tutar ise 7.500 TL olarak belirlendi.