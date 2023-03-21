EYT'liler şimdi turnayı gözünden vurdu! Çift haneli promosyon kesinleşti: Bu rakam tıkır tıkır hesaplara yatacak!

Ve bu beklenen sonunda oldu! EYT
yönetmeliği onaylandı. Nisan ayında maaşlarını hazırlayan emekliler yararına bankalar da önlem aldı. Şu anda 7 bin 500 ile 10 bin lira arasında olan emekli maaşları 25 bin liraya çıkacak. Açıklama TÜRKONFED'den geldi. Uzun bir mücadele ve uzun bir bekleyişin ardından EYT'liler hedefine ulaştı. Yaşa takılanlar EYT olarak düzenleme yürürlüğe girdi.
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve yaş hariç tüm emeklilik şartlarını sağlayan çalışanlar, EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte emekli olmaya hak kazandılar.
Mart ayında başvuran tüm EYT'liler, Nisan ayından itibaren emekli maaşlarını almaya başlayacak. Emekli maaşını hangi bankadan aldığına bağlı olarak o bankanın promosyonundan faydalanabilir. Bu nedenle bankalar arasında zorlu bir tanıtım kampanyası rekabeti başladı. Milyonlarca EYT üyesinin tercihi olma fırsatını kaçırmak istemeyen bankalar, her geçen gün daha cazip kampanyalarla bu milyonlarca yaşlıyı müşteri portföyüne kazandırmaya çalışıyor.
EN YÜKSEK 10 BİN TL FAKAT...
Promosyon seviyesi daha yüksek bir bankayı tercih eden EYT üyelerine yönelik indirim kampanyaları 7.500 TL ile 8.500 TL arasında değişmektedir. Ancak Nisan ayı yaklaştıkça rekabet kızıştı ve kampanyalar peş peşe güncellendi. Kampanya tutarının son rakamı 10.000 liraya kadar ilan edildi. Şu anda emekliler aynı bankada 3 yıl kalma sözü verirlerse 10 bin liraya kadar promosyon alabiliyorlar. EYT'de daha maaşlar gelmeden kampanya ödemelerini karşılaştırmaya başladık. EYT'nin ardından İş Bankası, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, Denizbank, Akbank, ING, QNB Finansbank gibi bankaların emeklilik promosyonuna getirdiği ilginç yenilikler var.
EKONOMİK ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK HESAPLANMALI
Emeklilik kampanyası için banka tercihi yapan EYT üyelerinin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de kampanya koşullarına dikkat etmeleridir. Bazı bankalar çok fazla koşul getirmezken, bazıları daha katı koşullar getirebilir. Maaşınızı alırken bir banka seçmek zorunda olsanız da daha sonra bu bankayı değiştirme seçeneğiniz var. Maaşınızı taşır ve söz verirseniz yüksek reklam kampanyalarından yararlanabilirsiniz.
25 BİN TL OLABİLİR
Promosyon teklifini yayınlamayan bankaların da önümüzdeki günlerde yüksek indirim tutarlarıyla bu yarışmaya katılması umut ediliyor. TÜRKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, TV100'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şu anda kampanyalar 7 bin 500 TL - 10 bin TL. Önümüzdeki günlerde bu rekabetin kızışacağına inanıyorum ve bu sayı 25 bine çıkacak. Çünkü her ay 2 milyon 500 bin yeni 14 milyar TL alıcı ucuz kaynakla bankalara gidiyor. Bu bankalar için önemli bir kaynak. Sadece promosyon değil, bankanın sunduğu diğer ek avantajlar da var. Banka değerlendirilmeli."