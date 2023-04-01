Finans
01 Nisan 2023 - 13:30

EYT'liler talih kuşunu havada kaptı! 5000, 7500, 10.000 TL ek ödeme hesaplara yatacak: Bu şartı sağlayanlar hemen alıyor!

EYT üzerinden emekli olmayı bekleyen milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. 3-31 Mart tarihleri arasında emeklilik başvurularını tamamlamış olan EYT'liler 1 Nisan tarihinde ilk maaşlarını alacaklar. Güncellenen promosyon tutarları ile taban tutar üzerinden Denizbank çıtayı arşa çıkardı. İşte, 10 bin TL'lik karşılıksız ödemeler haberimizde.

Finans
01 Nisan 2023 - 13:30
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EYT'liler talih kuşunu havada kaptı! 5000, 7500, 10.000 TL ek ödeme hesaplara yatacak: Bu şartı sağlayanlar hemen alıyor!


Emekli vatandaşlar için yeni kredi kampanyaları sunulmaya devam ederken Denizbank, müşteri sayısını artırabilmek için avantajlı teklifler Denizbank tarafından sunuldu. Emeklilere verilecek olan 10 bin TL'ye kadar maaş harici ödeme yapacağı açıklanırken şartlar belli oldu. Kamu bankalarından kredi avantajları haberimizde.

KAMU BANKALARINDAN PROMOSYON RAKAMLARI

3.500 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 3 bin TL,



3.500 - 7.499 TL aralığında ki emeklilere 3.500 TL,

7.500 - 9.999 TL arasındaki EYT'lilere 4.500 TL,

10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ise ödenecek tutar 5 bin TL.

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DENİZBANK 10 BİN TL'YE KADAR ÖDEME

EYT yasası üzerinden yürülüğe girecek özel kampanyalar gündeme gelirken SGK emeklileri için yeni düzenlemelere gidildi. Emekli olacak olan ya da hali hazırda emekli olanların maaş farkı hesaplara yatırılacak. EYT yasası kapsamında emekli olacak vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

3.500 TL'ye kadar maaşı olan EYT'lilere 6 bin TL

3.500 - 7.499 TL aralığına 7 bin TL

7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına 9 bin TL

10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenecek emekli promosyonu ise 10 bin TL olarak belirlendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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