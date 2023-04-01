EYT'liler talih kuşunu havada kaptı! 5000, 7500, 10.000 TL ek ödeme hesaplara yatacak: Bu şartı sağlayanlar hemen alıyor!

Emekli vatandaşlar için yeni kredi kampanyaları sunulmaya devam ederken Denizbank, müşteri sayısını artırabilmek için avantajlı teklifler Denizbank tarafından sunuldu. Emeklilere verilecek olan 10 bin TL'ye kadar maaş harici ödeme yapacağı açıklanırken şartlar belli oldu. Kamu bankalarından kredi avantajları haberimizde.
KAMU BANKALARINDAN PROMOSYON RAKAMLARI3.500 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 3 bin TL,
3.500 - 7.499 TL aralığında ki emeklilere 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki EYT'lilere 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşı olanlara ise ödenecek tutar 5 bin TL. EYT kampanyası">