EYT'liler turnayı gözünden vurdu! 4A 4B 4C tüm emekliler bu ödemeyi alacak: Resmen 10.000 TL'ye yükseltildi!

Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında banka promosyonları yer alıyor. Emekli vatandaşlar kendilerine en yüksek ödeme yapan bankayı tercih etmeye devam ederken yüz güldüren haber o bankadan geldi! Tam 10 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN REKOR PROMOSYONEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle ilk günlerde yüzbinlerce vatandaş emeklilik başvurusu yaptı. Nisan ayında ilk maaşlarını almaya hazırlanan emekli vatandaşlar bankaların yaptığı promosyon kampanyalarını da yakından araştırıyor. Bu kapsamda Denizbank emekli olan vatandaşlara yüz güldüren bir haber verdi.
Denizbank maaşını bankaya taşıyan ve 3 sene bankada kalma taahhüdü veren emekli vatandaşlara 10 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. EYT yasasıyla emekli olan vatandaşların promosyon ödemesi almak için ek başvuru yapmasına gerek olmayacak. Emeklilik dilekçesi doldurulurken maaş bankası olarak Denizbank'ın seçilmesi yeterli olacak. Denizbank promosyon kampanyası kapsamında; 3 bin 500 TL'ye kadar emeklilik maaşı alan vatandaşlar 6 bin TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 9 bin TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 10 bin TL promosyon ödemesi alacak.